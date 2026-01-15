





Ξεκάθαρη κυριαρχία κατέγραψαν οι Αποκαλύψεις, που σάρωσαν τον ανταγωνισμό με 15,4% και βρέθηκαν μόνες τους στη διψήφια ζώνη, αφήνοντας μεγάλη απόσταση από τις υπόλοιπες εκπομπές. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι Αλήθειες με τη Ζήνα με 8,8%, σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, αλλά ξεκάθαρα μπροστά από το υπόλοιπο γκρουπ.

Πιο πίσω κινήθηκε το Live You με 6,4%, ενώ το Όπου Υπάρχει Ελλάδα περιορίστηκε στο 5,8%, χωρίς δυναμική αντίδρασης. Στον πάτο της ζώνης βρέθηκαν η Ώρα για Ψυχαγωγία με μόλις 1,6% και η ΠΟΠ Μαγειρική – 8ος κύκλος με 1,5%, ποσοστά που επιβεβαιώνουν την πλήρη αποσύνδεση τους από το τηλεοπτικό παιχνίδι.

Η εικόνα της ζώνης είναι απολύτως καθαρή: μία εκπομπή σε θέση ισχύος, μία σε ρόλο σταθερού δεύτερου και οι υπόλοιπες σε τροχιά χαμηλών πτήσεων.

Πηγή: tvnea.com