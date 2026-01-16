Η μεσημεριανή ζώνη συνεχίζει να μας δείχνει καθαρά ποιες εκπομπές κερδίζουν το τηλεοπτικό κοινό και ποιες μένουν στο περιθώριο. Στην κορυφή βρίσκεται η «Αποκαλύψεις» με 14,3%, δείχνοντας ότι το κοινό διψά για αποκαλυπτικό περιεχόμενο και έντονη δημοσιογραφία.

Η «Αλήθειες με τη Ζήνα» ακολουθεί με 9,7%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της. Το «Live You» περιορίζεται στο 6,6%, ενώ η «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» μένει στο 6,2%, δείχνοντας ότι οι θεατές επιλέγουν κυρίως ενημερωτικές και κοινωνικές εκπομπές.

Στην άλλη πλευρά της ζώνης, η «Pop Μαγειρική – 8 Κύκλος» με 2,2% και η «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 2,1% δείχνουν ότι η πιο ελαφριά ψυχαγωγία δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί τα ρεπορτάζ και τις αποκαλύψεις.

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η μεσημεριανή ζώνη ανήκει στις εκπομπές που προκαλούν συζήτηση και αποκαλύπτουν γεγονότα, ενώ η παραδοσιακή ψυχαγωγία παραμένει «στα αζήτητα». Οι τηλεοπτικοί σταθμοί καλούνται να βρουν τη συνταγή που θα κερδίσει την προτίμηση του κοινού… πριν η τηλεθέαση τους αφήσει πίσω.

