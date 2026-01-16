2026-01-16 11:12:34
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη έφερε η εκπομπή Αταίριαστοι, που με 14,8% κατακτά την κορυφή και δείχνει ότι η δυναμική της δεν αφήνει κανένα περιθώριο στους ανταγωνιστές. Ακολουθεί η Super Κατερίνα με 12,2%, που παραμένει ισχυρή αλλά δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη νέα πρωτοκαθεδρία σήμερα.

Το Πρωινό σημειώνει 12,1%, σταθερό αλλά πίσω από τους δύο , ενώ το Breakfast@Star κινείται στο 10,8%, δείχνοντας ότι η μάχη για τη μέση ζώνη παραμένει σκληρή. Το Buongiorno με 8,5% υστερεί αισθητά, χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο στην κούρσα της τηλεθέασης.

Πιο χαμηλά παραμένουν οι 10 Παντού με 6,4% και το Πρωίαν Σε Είδον με 5,3%, που συμπληρώνουν τη ζώνη και υπογραμμίζουν την κυριαρχία των πρώτων εκπομπών. Η εικόνα της ημέρας δείχνει ξεκάθαρα ότι η δυναμική και η καινοτομία έχουν την τιμητική τους, αφήνοντας πίσω τις παλιές συνταγές και τα σταθερά χαμηλά ποσοστά.



