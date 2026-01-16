2026-01-16 19:21:39
 Στο… ψήσιμο φαίνεται πως έχει η διοίκηση του ΑΝΤ1 τις αλλαγές που ετοιμάζει στο YFSF, με τα πρόσωπα της κριτικής επιτροπής να βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται έντονα το όνομα του Τόνι Σφήνου, κατά κόσμον Θάνου Κιούση, για να καθίσει σε μία από τις καρέκλες των κριτών του show.

Ο εκρηκτικός performer, με το ιδιαίτερο στυλ και το σαφώς ανατρεπτικό του χιούμορ, θεωρείται πρόσωπο που μπορεί να δώσει διαφορετική ενέργεια στο format και να ενισχύσει το στοιχείο της ψυχαγωγίας, ειδικά σε μια σεζόν που το YFSF αναζητά φρεσκάρισμα και πιο έντονες προσωπικότητες.

Την ίδια στιγμή, στο… ψήσιμο βρίσκεται και ο Πέτρος Κοστόπουλος, με τη διοίκηση του σταθμού να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής του σε ρόλο κριτή. Η τηλεοπτική του εμπειρία, η αιχμηρή ματιά αλλά και η διάθεση να σχολιάζει χωρίς φίλτρα αποτελούν στοιχεία που —αν μη τι άλλο— εγγυώνται συζήτηση και τηλεοπτικό ενδιαφέρον.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα, καθώς το κανάλι του Αμαρουσίου ζυγίζει πρόσωπα, ισορροπίες και δυναμικές, με στόχο ένα YFSF που θα συζητηθεί εντός και εκτός πλατό.



Πηγή: tvnea.com
