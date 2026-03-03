2026-03-03 12:23:09
Γλώσσα: Αντιγράφουμε στο τετράδιό μας το κείμενο της εργασίας 9 (σελίδα 15 - Τ.Ε.), προσθέτοντας τα απαραίτητα σημεία στίξης και ξεχωρίζοντας τις λέξεις μεταξύ τους.

Μαθηματικά: Ξαναθυμόμαστε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 103 - Β.Μ.), περιηγούμαστε στο υλικό της σχετικής ανάρτησης και μετά διαβάζουμε τη θεωρία, την εφαρμογή και τον "Αυτοέλεγχο" του 44ου κεφαλαίου "Για να μη λέμε πολλά..." (σελίδα 104 - Β.Μ.). Τέλος, για εξάσκηση, λύνουμε τα προβλήματα 2, 3 και 4, στις σελίδες 21 και 22 του Τ.Ε..

Σχολική ζωή: Στα πλαίσια του τρίτου κύκλου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, που ξεκίνησαν σήμερα, θα γίνει μια αμοιβαία αλλαγή στο πρόγραμμα της Τρίτης και της Πέμπτης, για την τρέχουσα και τις δύο επόμενες κατά σειρά εβδομάδες, ως εξής: Το Εργαστήριο Δεξιοτήτων, αντί για την πρώτη ώρα της Πέμπτης, θα γίνεται την αντίστοιχη της Τρίτης, οπότε η γλώσσα, από την πρώτη ώρα της Τρίτης, θα μεταφερθεί την αντίστοιχη της Πέμπτης. Συνεχίζουμε, επίσης, να κάνουμε γλώσσα και τις Τετάρτες, αντί για ανθολόγιο, τουλάχιστον μέχρι τέλος Μαρτίου.

