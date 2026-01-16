2026-01-16 22:37:05
Φωτογραφία για Σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο Αμβούργο - Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες
Μία σύγκρουση λεωφορείου και τρένου σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε δέκα άλλους στην περιοχή του λιμανιού του Αμβούργου την Παρασκευή, δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο AFP.Όλοι οι τραυματίες βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο, εκτός από τον άνδρα που σκοτώθηκε. Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσε στο AFP ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και έξι άλλα ελαφρά.Μερικοί από sidirodromikanea
