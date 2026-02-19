2026-02-19 08:34:06
Φωτογραφία για «Ένας κι ένας»: Αυτή είναι η νέα live εκπομπή στο ΕΡΤ News



Πρεμιέρα κάνει στο ΕΡΤnews, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:00, η νέα live, εβδομαδιαία εκπομπή «Ένας κι Ένας», με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο.

Οι δύο παρουσιαστές αναζητούν και αναδεικνύουν δυνατές αφηγήσεις και ξεχωριστές ιστορίες. Σχολιάζουν την καθημερινότητα και προτάσσουν όσα μας απασχολούν και συζητάμε. Παρασκευή βράδυ, με τις νέες τάσεις στην κοινωνία, τον πολιτισμό και τις τέχνες, με ρεπορτάζ, έρευνες και κυρίως συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν.

Στο στούντιο του «Ένας κι Ένας» φιλοξενούνται προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, της πολιτικής και του αθλητισμού.



Διεύθυνση παραγωγής: Χρήστος Γλυμής, Ηλίας Φλωριώτης

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αυγτζόγλου

Αρχισυνταξία: Ματούλα Κουστένη

Συντακτική ομάδα: Βάνα Κράβαρη, Εύα Σεϊντή

Επιμέλεια βίντεο: Ανδρέας Σπανός



«Ένας κι ένας»

Πρεμιέρα: Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026

και κάθε Παρασκευή στις 22:00, στο ΕΡΤnews.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αγγλία: Σιδηροδρομικός σταθμός χρησιμοποιεί αρπακτικά πουλιά για να αποτρέψει τα περιστέρια!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αγγλία: Σιδηροδρομικός σταθμός χρησιμοποιεί αρπακτικά πουλιά για να αποτρέψει τα περιστέρια!
Κατερίνα Γκαγκάκη για J2US: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι – Η λέξη trash δεν έχει θέση στα μεγάλα κανάλια»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κατερίνα Γκαγκάκη για J2US: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι – Η λέξη trash δεν έχει θέση στα μεγάλα κανάλια»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παναγιώτης Στάθης: «Το πένθος είναι ένας πολύ μοναχικός δρόμος» – Ευχαριστίες και απαντήσεις σε επικριτικά σχόλια
Παναγιώτης Στάθης: «Το πένθος είναι ένας πολύ μοναχικός δρόμος» – Ευχαριστίες και απαντήσεις σε επικριτικά σχόλια
Απογευματινή Ζώνη: «Live News» επικρατεί, «The Chase» ακολουθεί - Το «Beat My Guest» σε μονοψήφια επίπεδα
Απογευματινή Ζώνη: «Live News» επικρατεί, «The Chase» ακολουθεί - Το «Beat My Guest» σε μονοψήφια επίπεδα
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: «Star News» στην κορυφή – Μάχη για τη δεύτερη θέση
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: «Star News» στην κορυφή – Μάχη για τη δεύτερη θέση
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Τι θα αποκαλύψει η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού;
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Τι θα αποκαλύψει η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού;
Βαμβακάρης – Γιαννούτσος: Επιστρέφουν στην ΕΡΤ με νέα βραδινή εκπομπή
Βαμβακάρης – Γιαννούτσος: Επιστρέφουν στην ΕΡΤ με νέα βραδινή εκπομπή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Επανέρχονται οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτης-Σεβίλλης μετά τον εκτροχιασμό του Adamuz
Επανέρχονται οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτης-Σεβίλλης μετά τον εκτροχιασμό του Adamuz
Συντάξεις: Πληρωμές αναδρομικών σε 50.000 συνταξιούχους - Ποιους αφορά [πίνακες]
Συντάξεις: Πληρωμές αναδρομικών σε 50.000 συνταξιούχους - Ποιους αφορά [πίνακες]
ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Τραγωδία Τεμπών: Η Ένωση Δικαστών καταγγέλλει πολιτική εκμετάλλευση της δίκης
Τραγωδία Τεμπών: Η Ένωση Δικαστών καταγγέλλει πολιτική εκμετάλλευση της δίκης
Κυρανάκης: «Δουλεύουμε μέρα-νύχτα για να αλλάξουμε τον σιδηρόδρομο»
Κυρανάκης: «Δουλεύουμε μέρα-νύχτα για να αλλάξουμε τον σιδηρόδρομο»