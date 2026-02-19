





Πρεμιέρα κάνει στο ΕΡΤnews, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:00, η νέα live, εβδομαδιαία εκπομπή «Ένας κι Ένας», με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο.

Οι δύο παρουσιαστές αναζητούν και αναδεικνύουν δυνατές αφηγήσεις και ξεχωριστές ιστορίες. Σχολιάζουν την καθημερινότητα και προτάσσουν όσα μας απασχολούν και συζητάμε. Παρασκευή βράδυ, με τις νέες τάσεις στην κοινωνία, τον πολιτισμό και τις τέχνες, με ρεπορτάζ, έρευνες και κυρίως συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν.

Στο στούντιο του «Ένας κι Ένας» φιλοξενούνται προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, της πολιτικής και του αθλητισμού.







Διεύθυνση παραγωγής: Χρήστος Γλυμής, Ηλίας Φλωριώτης

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αυγτζόγλου

Αρχισυνταξία: Ματούλα Κουστένη

Συντακτική ομάδα: Βάνα Κράβαρη, Εύα Σεϊντή

Επιμέλεια βίντεο: Ανδρέας Σπανός







Πρεμιέρα: Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026

και κάθε Παρασκευή στις 22:00, στο ΕΡΤnews.

Πηγή: tvnea.com