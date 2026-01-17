2026-01-17 09:04:55
Φωτογραφία για Η Ελεονώρα Μελέτη επιστρέφει στα τηλεοπτικά μετερίζια



Η Ελεονώρα Μελέτη επιστρέφει δυναμικά στον χώρο από τον οποίο ξεκίνησε, τα δελτία ειδήσεων. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής εγκαινιάζει μια πρωτότυπη και προσωπική ενημερωτική πρωτοβουλία με τίτλο euroMELETI, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί το έργο της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους πολίτες.

Με βασικό της μέλημα τη διαρκή, ουσιαστική και άμεση ενημέρωση, η Ελεονώρα επιλέγει έναν ανεξάρτητο, άμεσο και σύγχρονο δρόμο επικοινωνίας, που δεν περιορίζεται μόνο στα παραδοσιακά δελτία τύπου και τις κατά περίπτωση παρουσίες στα μέσα.

Το euroMELETI αποτελεί μια ευρηματική σύνθεση του ευρωπαϊκού της ρόλου με το ίδιο της το όνομα, μετατρέποντας τη «Μελέτη» σε σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή ενημέρωση. Μέσα από δικό της δελτίο η Ελεονώρα Μελέτη θα μεταφέρει ειδήσεις, παρεμβάσεις, παρασκήνιο και κρίσιμες εξελίξεις απευθείας από τις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για μια «αυτοπαραγωγή» ενημέρωσης, με στόχο να φέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο κοντά στους πολίτες, χωρίς φίλτρα, πιέσεις ή εξαρτήσεις.

Όπως η ίδια προαναγγέλλει, το euroMELETI είναι μόνο η αρχή.





Πηγή: tvnea.com
ΑΡΗΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ : Ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΓΙΝΕ ΠΑΠΠΟΥΣ
