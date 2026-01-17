





Σε πραγματικό ντέρμπι εξελίχθηκε η μάχη της μεσημεριανής ζώνης, με τις δύο πρώτες εκπομπές να κινούνται σχεδόν ισόπαλα και την πρωτιά να κρίνεται στις λεπτομέρειες. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» πέρασαν μπροστά με 10,9%, διατηρώντας ελάχιστο προβάδισμα απέναντι στις «Αποκαλύψεις», που ακολούθησαν με 10,3%.

Πιο πίσω, αλλά σε σαφώς χαμηλότερη ταχύτητα, βρέθηκε το «Live You» με 7,0%, χωρίς να καταφέρει να πλησιάσει το δίδυμο της κορυφής. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» περιορίστηκε στο 5,3%, ενώ η «Ώρα για Ψυχαγωγία» κινήθηκε στο 2,6%, δείχνοντας αδυναμία να αποκτήσει σταθερό αποτύπωμα στη ζώνη.

Στην τελευταία θέση κατέληξε το «Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος» με 1,6%, ολοκληρώνοντας μια εικόνα όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται ξεκάθαρα στην κορυφή και η απόσταση μεγαλώνει αισθητά όσο προχωρά η κατάταξη.

Η μεσημεριανή ζώνη δείχνει να χωρίζεται σε δύο ταχύτητες: ένα κλειστό παιχνίδι για την πρώτη θέση και έναν ανταγωνισμό χαμηλής έντασης για τις υπόλοιπες.

Πηγή: tvnea.com