





Ο Ανδρέας, θεωρώντας πως η ανάμνηση του ξενοδοχείου ήταν ψευδής, θέλει να διακόψει άμεσα τη θεραπεία του. Ο Απόστολος όμως τον προτρέπει να σιγουρευτεί πως η γυναίκα που στοιχειώνει τις αναμνήσεις του δεν υπήρξε στη ζωή του. Ο Αλέξανδρος αναλαμβάνει μια καινούργια ασθενή, με την οποία ανακαλύπτει ότι συνδέεται ένα κομμάτι της ζωής του που φαίνεται να τον πονάει πολύ. Η Άλμα, ύστερα από συμβουλή του Μάριου, προσεγγίζει τον Δημήτρη. Κι ενώ ετοιμάζονται να περάσουν χρόνο μαζί, ο φόβος της Ειρήνης για το μυστικό της που πάει συνεχώς να αποκαλυφθεί, φαίνεται αν τους χαλάει τα σχέδια. Η Σοφία περιμένει την έγκριση του συμβουλίου για την έρευνά της, αλλά η Αγγελίδου την αποθαρρύνει λέγοντάς της πως οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Αυτό όμως δε θα ‘ναι το μόνο δυσάρεστο για τη Σοφία, αφού ο Ανδρέας θα της ανακοινώσει κάτι που θα την απογοητεύσει.







Δες το sneak preview εδώ (1): https://youtu.be/7UjuukoeFQY

Δες το sneak preview εδώ (2): https://youtu.be/RfOPonD4Meo Ο Αλέξανδρος αναλαμβάνει μια νέα ασθενή, την Όλγα (Ελεάνα Καυκαλά), με πορφύρα, η οποία μόλις ακούει το όνομά του του λέει πως γνωρίζει κι έναν Ορέστη Χρηστίδη. Ο Αλέξανδρος ξαφνιάζεται και λέει πως έχει έναν αδερφό με το ίδιο όνομα , αλλά πως έχει καιρό να του μιλήσει και πως δεν ήξερε ότι είναι στην Αθήνα. Η Σοφία αναρωτιέται το γιατί και ο Αλέξανδρος αν και η ερώτηση τον φέρνει σε δύσκολη θέση παραδέχεται ότι έχουν απομακρυνθεί και δεν έχουν επαφές. Λίγο αργότερα αποφασίζει να του τηλεφωνήσει για να εισπράξει την ψυχρή αντίδραση του Ορέστη και την επιβεβαίωση πως συνεχίζει να μην θέλει να συναντηθούν. Ποια είναι όμως η σχέση της Όλγας και του Ορέστη και πως αυτή θα φέρει κοντά τελικά τα δύο αδέρφια;







Επεισόδιο 21, Κυριακή στις 21:00

Πηγή: tvnea.com