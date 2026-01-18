Ξεκάθαρη εικόνα διαμορφώνεται στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – IX» να περνά στην πρώτη θέση καταγράφοντας 13,2% και να επιβεβαιώνει ότι διατηρεί τον έλεγχο της ζώνης, ακόμη και σε περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το «Χαμογέλα και πάλι!», το οποίο σημείωσε 12,1%, μένοντας σε κοντινή απόσταση από την κορυφή, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να περάσει μπροστά. Η μεταξύ τους διαφορά δείχνει μια ζώνη με ανταγωνισμό, αλλά με σαφή πρωτιά.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Δεκατιανοί», οι οποίοι κινήθηκαν στο 7,4%, καταγράφοντας αισθητή απόσταση από τις δύο πρώτες επιλογές. Στην τελευταία θέση της κατάταξης κατέληξε το «Ραντεβού το ΣΚ» με 4,8%, επιβεβαιώνοντας τις δυσκολίες του να σταθεί απέναντι σε πιο εδραιωμένα σχήματα.







Να σημειώσουμε ότι το Κωνσταντίνου και Ελένης σημείωσε 11,4% .

Πηγή: tvnea.com