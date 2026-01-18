2026-01-18 12:55:12
Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ για την παράταση του The Wall βρίσκεται ο Χρήστος Φερεντίνος, καθώς μετά τα πρώτα 30 επεισόδια το τηλεπαιχνίδι πήρε το «πράσινο φως» για επιπλέον 12 νέα γυρίσματα, πέρα από τις αρχικές βλέψεις του καναλιού. Παράλληλα, υπάρχει θετικό κλίμα για περαιτέρω αξιοποίηση του παρουσιαστή και σε επόμενο project του σταθμού.

Το κανάλι του Φαλήρου αποφάσισε να «μετακομίσει» εκ νέου το γνωστό τηλεπαιχνίδι στο πρόγραμμά του, προκειμένου να ενισχύσει τη βραδινή ζώνη του Σαββατοκύριακου μετά την ολοκλήρωση του The Voice. Έτσι, το The Wall επέστρεψε από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 21:00, σε μια ημερομηνία-ορόσημο που σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της ψυχαγωγίας στα κανάλια μετά την εορταστική περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το The Wall ολοκληρώνει τη φετινή του πορεία στον ΣΚΑΪ στα τέλη Ιουνίου, χρονική στιγμή κατά την οποία λήγει και το τρέχον συμβόλαιο του Χρήστου Φερεντίνου. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές διατηρούν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο ίδιος ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε τα δεδομένα το απόγευμα, ως καλεσμένος στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ:

«Το The Wall τελειώνει στο τέλος της περιόδου, έχουμε πάρει την ανανέωση. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με τον ΣΚΑΪ. Γιατί κάπου, κάτι διάβασα κιόλας. Όχι, έχουμε εξαιρετική συνεργασία και συνεχίζουμε. Πάντα γράφεται κάτι, κάποιος μπορεί να άκουσε κάτι. Πάντα γίνονται αυτά. Μου αρέσει να ξεκαθαρίζω, αλλά αν απαντήσω… Αποφεύγω γενικότερα τα πολλά. Αλλά μου αρέσει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν γίνεται πάντα. Όλα ξεχνιούνται, φαίνεται όμως η πραγματικότητα. Αφού υπάρχει η εκπομπή, εδώ είμαστε».

Με τα δεδομένα αυτά, το The Wall δείχνει να έχει μέλλον στον ΣΚΑΪ, με τον Χρήστο Φερεντίνο να παραμένει βασικό πρόσωπο στα πλάνα του καναλιού και για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.



Πηγή: tvnea.com
