Σαφή εικόνα διαμορφώνει η πρωινή ενημερωτική ζώνη, με το «Τώρα Μαζί» να περνά στην πρώτη θέση καταγράφοντας 12,3% και να επιβεβαιώνει ότι παραμένει η πιο ισχυρή επιλογή του κοινού στο ξεκίνημα της ημέρας.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το «Καλημέρα», το οποίο σημείωσε 11,0%, παραμένοντας σε κοντινή απόσταση από την κορυφή, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ανατρέψει τα δεδομένα της πρωτιάς. Η μεταξύ τους διαφορά δείχνει μια ζώνη με ανταγωνισμό, αλλά με ξεκάθαρη ιεραρχία.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Mega Σαββατοκύριακο», το οποίο περιορίστηκε στο 6,7%, εμφανίζοντας αισθητή απόσταση από τους δύο πρώτους και δυσκολευόμενο να ακολουθήσει τον ρυθμό της ενημερωτικής μάχης.

Πηγή: tvnea.com