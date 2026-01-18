2026-01-18 12:55:12
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Προβάδισμα για το «Τώρα Μαζί», ακολουθεί το «Καλημέρα»

 



Σαφή εικόνα διαμορφώνει η πρωινή ενημερωτική ζώνη, με το «Τώρα Μαζί» να περνά στην πρώτη θέση καταγράφοντας 12,3% και να επιβεβαιώνει ότι παραμένει η πιο ισχυρή επιλογή του κοινού στο ξεκίνημα της ημέρας.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το «Καλημέρα», το οποίο σημείωσε 11,0%, παραμένοντας σε κοντινή απόσταση από την κορυφή, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ανατρέψει τα δεδομένα της πρωτιάς. Η μεταξύ τους διαφορά δείχνει μια ζώνη με ανταγωνισμό, αλλά με ξεκάθαρη ιεραρχία.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Mega Σαββατοκύριακο», το οποίο περιορίστηκε στο 6,7%, εμφανίζοντας αισθητή απόσταση από τους δύο πρώτους και δυσκολευόμενο να ακολουθήσει τον ρυθμό της ενημερωτικής μάχης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σε τροχιά ανανέωσης το The Wall – Συζητήσεις Φερεντίνου με ΣΚΑΪ για παράταση και νέο project
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε τροχιά ανανέωσης το The Wall – Συζητήσεις Φερεντίνου με ΣΚΑΪ για παράταση και νέο project
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ο Μάνεσης μπροστά, σταθερό το «Χαμογέλα και πάλι!»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ο Μάνεσης μπροστά, σταθερό το «Χαμογέλα και πάλι!»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ο Μάνεσης μπροστά, σταθερό το «Χαμογέλα και πάλι!»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ο Μάνεσης μπροστά, σταθερό το «Χαμογέλα και πάλι!»
Μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη: Οι ελληνικές ταινίες σε Star και Αντ1 πήραν την τηλεθέαση...
Μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη: Οι ελληνικές ταινίες σε Star και Αντ1 πήραν την τηλεθέαση...
Prime Time Ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» επιβάλλεται – δυνατές σειρές και οριακές μάχες στη συνέχεια...
Prime Time Ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» επιβάλλεται – δυνατές σειρές και οριακές μάχες στη συνέχεια...
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/1/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: το «Happy Day» οδηγεί, το «Κοινωνία Ώρα MEGA» υποχωρεί
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: το «Happy Day» οδηγεί, το «Κοινωνία Ώρα MEGA» υποχωρεί
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη: Οι ελληνικές ταινίες σε Star και Αντ1 πήραν την τηλεθέαση...
Μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη: Οι ελληνικές ταινίες σε Star και Αντ1 πήραν την τηλεθέαση...
Σύγχρονη αισθητική και λιτή διακόσμηση σε 56τμ
Σύγχρονη αισθητική και λιτή διακόσμηση σε 56τμ
Γιατί ο χώρος έχει τρεις διαστάσεις;
Γιατί ο χώρος έχει τρεις διαστάσεις;
Εσπερινό μετ' αρτοκλασίας και κοπή πίτας-Από το Σύλλογο Αμφιλοχιωτών.Αθηνών ,Πειραιώς & Αττικής
Εσπερινό μετ' αρτοκλασίας και κοπή πίτας-Από το Σύλλογο Αμφιλοχιωτών.Αθηνών ,Πειραιώς & Αττικής
Συντάξεις: Ερχεται νέο πακέτο για αυξήσεις [πίνακας και γράφημα]
Συντάξεις: Ερχεται νέο πακέτο για αυξήσεις [πίνακας και γράφημα]