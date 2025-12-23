Αν το Wi-Fi στο σπίτι σου είναι αργό, πέφτει συχνά ή δεν καλύπτει όλους τους χώρους, το πρόβλημα μπορεί να μην είναι η σύνδεσή σου αλλά η θέση του router.

Πολλοί το τοποθετούν όπου βολεύει, συνήθως κοντά στην πρίζα ή στο σημείο που μπαίνει η γραμμή, όμως η σωστή τοποθέτηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του σήματος.

Κεντρικό σημείο και όχι γωνία

Η καλύτερη θέση για ένα router είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο κέντρο του σπιτιού. Το Wi-Fi εκπέμπει σήμα προς όλες τις κατευθύνσεις, οπότε όταν το router βρίσκεται σε γωνία ή στο άκρο του σπιτιού, μεγάλο μέρος του σήματος χάνεται εκτός χώρου. Σε ένα κεντρικό σημείο, το σήμα διαχέεται πιο ομοιόμορφα και καλύπτει περισσότερα δωμάτια.

Ύψος και καθαρός χώρος

Το router δεν πρέπει να βρίσκεται στο πάτωμα. Ιδανικά, τοποθέτησέ το σε ύψος, πάνω σε ράφι ή έπιπλο.

Τα ραδιοκύματα ταξιδεύουν καλύτερα όταν δεν εμποδίζονται από αντικείμενα. Απόφυγε να το βάλεις μέσα σε ντουλάπια, πίσω από τηλεοράσεις ή κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα που απορροφούν ή μπλοκάρουν το σήμα.

Μακριά από παρεμβολές

Συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα και baby monitors μπορούν να δημιουργήσουν παρεμβολές στο Wi-Fi.

Αν το router βρίσκεται κοντά σε τέτοιες συσκευές, το σήμα μπορεί να αποδυναμώνεται ή να διακόπτεται. Επίσης, οι χοντροί τοίχοι, ειδικά αν είναι από μπετόν, μειώνουν σημαντικά την εμβέλεια του σήματος.

Η σημασία της κατεύθυνσης

Αν το router σου έχει εξωτερικές κεραίες, η θέση τους παίζει ρόλο. Η γενική οδηγία είναι να τοποθετείς μία κεραία κάθετα και μία οριζόντια, ώστε το σήμα να διαχέεται καλύτερα τόσο σε οριζόντιους όσο και σε κάθετους χώρους, ειδικά σε σπίτια με περισσότερους από έναν ορόφους.

Πότε χρειάζεσαι κάτι παραπάνω

Αν το σπίτι είναι μεγάλο ή έχει πολλούς ορόφους, ακόμα και η σωστή τοποθέτηση μπορεί να μην αρκεί.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση Wi-Fi extenders ή mesh συστημάτων μπορεί να προσφέρει πιο σταθερή και πλήρη κάλυψη σε όλους τους χώρους.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.