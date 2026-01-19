2026-01-19 11:42:59
Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην Ισπανία μετά τη σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή κοντά στην Κόρδοβα, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους, σύμφωνα με τελευταίες αναφορές.ekathimerini.com«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες sidirodromikanea
