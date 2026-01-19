Η πρωινή ενημερωτική ζώνη διαμορφώθηκε με σαφές προβάδισμα για το «Mega Σαββατοκύριακο», το οποίο πέρασε πρώτο καταγράφοντας 10,6% και έδωσε τον τόνο από νωρίς. Ακολούθησε το «Καλημέρα» με 9,0%, μένοντας σχετικά κοντά στην κορυφή, αλλά χωρίς να καταφέρει να μειώσει ουσιαστικά τη διαφορά.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Τώρα Μαζί», το οποίο περιορίστηκε στο 6,8%, εμφανίζοντας αισθητή απόσταση από τις δύο πρώτες επιλογές και χάνοντας έδαφος στη μάχη της πρωινής ενημέρωσης.







Πηγή: tvnea.com