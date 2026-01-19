2026-01-19 10:13:45
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Mega Σαββατοκύριακο» μπροστά, ανακατατάξεις στη συνέχεια

 



Η πρωινή ενημερωτική ζώνη διαμορφώθηκε με σαφές προβάδισμα για το «Mega Σαββατοκύριακο», το οποίο πέρασε πρώτο καταγράφοντας 10,6% και έδωσε τον τόνο από νωρίς. Ακολούθησε το «Καλημέρα» με 9,0%, μένοντας σχετικά κοντά στην κορυφή, αλλά χωρίς να καταφέρει να μειώσει ουσιαστικά τη διαφορά.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Τώρα Μαζί», το οποίο περιορίστηκε στο 6,8%, εμφανίζοντας αισθητή απόσταση από τις δύο πρώτες επιλογές και χάνοντας έδαφος στη μάχη της πρωινής ενημέρωσης.





Πηγή: tvnea.com
Μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη: «Τζαναμπέτης» στην κορυφή, ο Τροχός ακολουθεί
Μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη: «Τζαναμπέτης» στην κορυφή, ο Τροχός ακολουθεί
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ο Μάνεσης κλειδώνει την πρωτιά, «Χαμογέλα» και Δεκατιανοί μένουν πίσω
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ο Μάνεσης κλειδώνει την πρωτιά, «Χαμογέλα» και Δεκατιανοί μένουν πίσω
