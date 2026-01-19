2026-01-19 10:13:45
Η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη ξεκαθαρίζει χωρίς περιστροφές ποιος έχει το πάνω χέρι και ποιοι απλώς ακολουθούν. Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση » επιβάλλεται στην κορυφή με 13,5%, κρατώντας απόσταση ασφαλείας και δείχνοντας ότι παίζει μόνο του στο συγκεκριμένο πεδίο.

Πίσω του, το «Χαμογέλα και πάλι!» κινείται στο 10,8%, μια επίδοση που το κρατά δεύτερο αλλά μακριά από πραγματική απειλή για την πρωτιά. Οι «Δεκατιανοί» με 9,7% παραμένουν κοντά αριθμητικά, χωρίς όμως να αποκτούν ουσιαστική δυναμική ανατροπής.

Από εκεί και κάτω, η εικόνα γίνεται αποκαλυπτική. Το «Ραντεβού το ΣΚ» περιορίζεται στο 4,1%, χάνοντας καθαρά έδαφος, ενώ το «Καλημέρα είπαμε;» κλείνει τη ζώνη με μόλις 2,6%, επιβεβαιώνοντας ότι δεν κατάφερε σε καμία στιγμή να βρει ρυθμό ή κοινό.



Πηγή: tvnea.com
