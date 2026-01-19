2026-01-19 11:30:59
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease;} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;white-space:nowrap;display:flex;justify-content:center;align-items:center} @media(max-width:600px){.tv-zone{padding:0 8px}.program{font-size:13px}.bar-container{height:12px;justify-content:flex-start;}.rating{text-align:center;justify-content:center;display:flex;align-items:center}}
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Mega Σαββατοκύριακο
10,6%
Καλημέρα
9,0%
Τώρα Μαζί
6,8%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
13,5%
Χαμογέλα και πάλι!
10,8%
Δεκατιανοί
9,7%
Ραντεβού το ΣΚ
4,1%
Καλημέρα είπαμε;
2,6%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ / ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Τζαναμπέτης (ΑΝΤ1)
12,5%
Τροχός της Τύχης
12,4%
Θησαυρός του Μακαρίτη (Star)
12,3%
The Chase (E)
11,3%
Καλύτερα δε Γίνεται! – VIII
11,2%
Εξελίξεις Τώρα
10,6%
Δύο Ξένοι (E) 1η
7,7%
Δύο Ξένοι (E) 2η
5,8%
Κωνσταντίνου και Ελένης (E)
7,8%
Traction
7,2%
Πλυντήριο
6,7%
Το Σόι Σου IV (E)
6,4%
Kitchen Lab – VIII
6,1%
Εικόνες (E)
5,4%
Happy Traveller (E)
4,9%
Weekend Live
4,4%
EurovisionGR (Z)
3,4%
Υγεία Πάνω απ’ Όλα
2,9%
Εδώ TV!
2,2%
PRIME TIME ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
MasterChef
13,7%
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα VI (E)
12,9%
Το Σόι Σου IV (E) 1ο
12,7%
Το Σόι Σου IV (E) 2ο
11,3%
Η Μνήμη του Δολοφόνου (Star)
11,8%
Πατερ Γκομενιος (ALPHA)
10,0%
Survivor
8,8%
Στο Παρά Πέντε (E) 1ο
8,7%
Στο Παρά Πέντε (E) 2ο
8,6%
Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα
5,5%
The Roadshow (E)
6,7%
Μακρυκώσταοι και Κοντογιώργηδες (ΑΝΤ1)
7,2%
Η Μεγάλη Χίμαιρα
3,5%
Grande League
2,9%
Super Μπάλα Live
2,3%
Αθλητική Κυριακή
2,0%
