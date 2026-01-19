Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease;} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;white-space:nowrap;display:flex;justify-content:center;align-items:center} @media(max-width:600px){.tv-zone{padding:0 8px}.program{font-size:13px}.bar-container{height:12px;justify-content:flex-start;}.rating{text-align:center;justify-content:center;display:flex;align-items:center}}ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Mega Σαββατοκύριακο10,6%Καλημέρα9,0%Τώρα Μαζί6,8%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση13,5%Χαμογέλα και πάλι!10,8%Δεκατιανοί9,7%Ραντεβού το ΣΚ4,1%Καλημέρα είπαμε;2,6%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ / ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Τζαναμπέτης (ΑΝΤ1)12,5%Τροχός της Τύχης12,4%Θησαυρός του Μακαρίτη (Star)12,3%The Chase (E)11,3%Καλύτερα δε Γίνεται! – VIII11,2%Εξελίξεις Τώρα10,6%Δύο Ξένοι (E) 1η7,7%Δύο Ξένοι (E) 2η5,8%Κωνσταντίνου και Ελένης (E)7,8%Traction7,2%Πλυντήριο6,7%Το Σόι Σου IV (E)6,4%Kitchen Lab – VIII6,1%Εικόνες (E)5,4%Happy Traveller (E)4,9%Weekend Live4,4%EurovisionGR (Z)3,4%Υγεία Πάνω απ’ Όλα2,9%Εδώ TV!2,2%PRIME TIME ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54MasterChef13,7%Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα VI (E)12,9%Το Σόι Σου IV (E) 1ο12,7%Το Σόι Σου IV (E) 2ο11,3%Η Μνήμη του Δολοφόνου (Star)11,8%Πατερ Γκομενιος (ALPHA)10,0%Survivor8,8%Στο Παρά Πέντε (E) 1ο8,7%Στο Παρά Πέντε (E) 2ο8,6%Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα5,5%The Roadshow (E)6,7%Μακρυκώσταοι και Κοντογιώργηδες (ΑΝΤ1)7,2%Η Μεγάλη Χίμαιρα3,5%Grande League2,9%Super Μπάλα Live2,3%Αθλητική Κυριακή2,0%Πηγή: tvnea.com