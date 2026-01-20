











Τον απόλυτο έλεγχο της μεσημεριανής ζώνης πήραν οι «Αποκαλύψεις», που κατέγραψαν 14,6% και βρέθηκαν καθαρά στην πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό χωρίς αμφισβήτηση. Η εκπομπή επιβεβαιώνει ότι το ενημερωτικό περιεχόμενο παραμένει το ισχυρό χαρτί της ζώνης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 10,1%, επίδοση αισθητά χαμηλότερη από την κορυφή, αλλά αρκετή για να κρατήσει επαφή και να διατηρηθεί σε αξιοπρεπή τροχιά.

Το Live You κινήθηκε στο 8,2%, χωρίς να απειλεί ουσιαστικά τις πρώτες θέσεις, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» περιορίστηκε στο 4,8%, μένοντας μακριά από τον ανταγωνισμό.

Στο κάτω μέρος της κατάταξης, η εικόνα είναι απογοητευτική για την καθαρή ψυχαγωγία. Η «Ώρα για Ψυχαγωγία» κατέγραψε μόλις 2,4%, ενώ η «Pop Μαγειρική» στον 8ο κύκλο της βυθίστηκε στο 0,7%, επιβεβαιώνοντας ότι η μεσημεριανή ζώνη δεν συγχωρεί πειραματισμούς και αδύναμα formats.

Πηγή: tvnea.com