Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 13,6%, διατηρώντας τον πρώτο λόγο απέναντι στον ανταγωνισμό, χωρίς ωστόσο να ξεφεύγει καθαρά.

Το Buongiorno ακολούθησε με 10,7%, παραμένοντας σταθερό και ανταγωνιστικό, ενώ οι «Αταίριαστοι» κινήθηκαν πολύ κοντά, στο 10,5%, δείχνοντας ότι η μάχη της μεσαίας τριάδας παραμένει ανοιχτή.

Το «10 Παντού» κατέγραψε 8,6%, επίδοση που το κρατά σε ασφαλή αλλά όχι δυναμική θέση, ενώ το «Πρωινό» περιορίστηκε στο 7,7%, συνεχίζοντας τις χαμηλότερες πτήσεις και χάνοντας έδαφος στη συνολική εικόνα της ζώνης.

Πιο πίσω, το Breakfast@Star με 7,1% και το «Πρωίαν σε είδον» με μόλις 2,5% συμπλήρωσαν ένα τοπίο όπου οι διαφορές δεν είναι χαοτικές, αλλά οι ρόλοι δείχνουν πλέον ξεκάθαροι.

Πηγή: tvnea.com