 Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 13,6%, διατηρώντας τον πρώτο λόγο απέναντι στον ανταγωνισμό, χωρίς ωστόσο να ξεφεύγει καθαρά.

Το Buongiorno ακολούθησε με 10,7%, παραμένοντας σταθερό και ανταγωνιστικό, ενώ οι «Αταίριαστοι» κινήθηκαν πολύ κοντά, στο 10,5%, δείχνοντας ότι η μάχη της μεσαίας τριάδας παραμένει ανοιχτή.

Το «10 Παντού» κατέγραψε 8,6%, επίδοση που το κρατά σε ασφαλή αλλά όχι δυναμική θέση, ενώ το «Πρωινό» περιορίστηκε στο 7,7%, συνεχίζοντας τις χαμηλότερες πτήσεις και χάνοντας έδαφος στη συνολική εικόνα της ζώνης.

Πιο πίσω, το Breakfast@Star με 7,1% και το «Πρωίαν σε είδον» με μόλις 2,5% συμπλήρωσαν ένα τοπίο όπου οι διαφορές δεν είναι χαοτικές, αλλά οι ρόλοι δείχνουν πλέον ξεκάθαροι.



Πηγή: tvnea.com
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» παίρνουν κεφάλι... - Ποια εκπομπή έκανε 0,7%;
Πρωινή ενημερωτική ζώνη :Πρωτιά με χαμηλότερες πτήσεις για την «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη :Πρωτιά με χαμηλότερες πτήσεις για την «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» παίρνουν κεφάλι... - Ποια εκπομπή έκανε 0,7%;
Απογευματινή ζώνη: το Live News ισοπεδώνει τον ανταγωνισμό, τα παιχνίδια κρατούν άμυνες
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/1/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Mega Σαββατοκύριακο» μπροστά, ανακατατάξεις στη συνέχεια
Απογευματινή ζώνη: το Live News ισοπεδώνει τον ανταγωνισμό, τα παιχνίδια κρατούν άμυνες
Κορυφαίοι Ινδοί αθλητές επί κοντώ αναγκάστηκαν να κατέβουν από το τρένο στο Πάνβελ και να πληρώσουν πρόστιμο επειδή μετέφεραν εξοπλισμό
Αύριο η κοινή εκδήλωση των συνταξιούχων σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης
ΠΩΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΡΑΣ: Πρόστιμα σε ΟΣΕ και Hellenic Train για τα Τέμπη - Σαθρό εκπαιδευτικό σύστημα και σωρεία παραβιάσεων
