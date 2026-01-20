2026-01-20 11:17:34
"Είναι μακράν το πιο επιτυχημένο επενδυτικό εργαλείο του ελληνικού κράτους από όλους τους αναπτυξιακούς νόμους", σχολίασε.

Θέμα ημερών είναι η δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το επενδυτικό clawback 2026 - 2027. Η ΚΥΑ αναμένεται να δημοσιευτεί εντός της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στην εκδήλωση για την κοπή της πίττας της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ο κ. Γεωργιάδης είπε πως το επενδυτικό clawback έχει ουσιαστικά μονιμοποιηθεί την τελευταία επταετία, με συνολικές επενδύσεις που φτάνουν το 1,6 δισ. ευρώ και θα διαμορφωθούν στα 2 δισ. στον νέο κύκλο.

"Είναι μακράν το πιο επιτυχημένο επενδυτικό εργαλείο του ελληνικού κράτους από όλους τους αναπτυξιακούς νόμους", σχολίασε ο υπουργός Υγείας.

Όπως ανέφερε, μία βόλτα να κάνει κανείς στην ανατολική Αττική και στην Τρίπολη, θα διαπιστώσει πόσα νέα εργοστάσια φαρμακευτικών επιχειρήσεων έχουν δημιουργηθεί.

"Ενώ συζητάμε συνέχεια το νέο παραγωγικό μοντέλο, για μια Ελλάδα που δεν μπορεί να στέκεται μόνο στον Τουρισμό, εδώ έχουμε το κατεξοχήν παράδειγμα μίας βιομηχανικής Ελλάδας έντασης εργασίας, έργων και τεχνολογίας", τόνισε.

Πηγή : iatronet 
