Η prime time ζώνη είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή και αυτός δεν ήταν άλλος από το MasterChef 10, που σάρωσε με 15,5%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει το απόλυτο τηλεοπτικό όπλο του ΑΝΤ1. Πίσω του, αλλά με αξιοπρεπή απόσταση, βρέθηκε ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» με 14,4%, δείχνοντας ότι η σειρά έχει χτίσει σταθερό και πιστό κοινό.

Στα ψηλά κινήθηκε και το «Να μ’ αγαπάς» με 13,9%, ενώ οι Ράδιο Αρβύλα κράτησαν δυνάμεις με 12,4%. Το Survivor, με 11,9%, παραμένει «όρθιο», αλλά η εικόνα δείχνει ότι δεν κυριαρχεί πια όπως παλιά και χρειάζεται στήριξη για να μη χάσει κι άλλο έδαφος.

Στη μεσαία ζώνη, το «Μια νύχτα μόνο» κατέγραψε 10,6%, ενώ το «Grand Hotel» έμεινε στο 8,1%, μακριά από τις προσδοκίες. Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» κινήθηκε χαμηλότερα με 7,8%, όπως και η «Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος» που περιορίστηκε στο 7,7%, ποσοστό που δείχνει σαφή κόπωση για μια άλλοτε κυρίαρχη σειρά.

Στον πάτο της ζώνης, το «Καλά θα πάει κι αυτό» κατέρρευσε στο 1,8%, ενώ το «Το Παιδί» έμεινε στο 2,3%, επιδόσεις που δύσκολα δικαιολογούν παραμονή σε τόσο ανταγωνιστική ώρα.

Στη late night ζώνη, το The 2Night Show πήρε καθαρή νίκη με 10,4%, αφήνοντας πίσω τη «Δίκη στον ΣΚΑΪ» στο 5,9% και το «11 Αυτοί, 11 Εμείς» στο 5,0%.



Πηγή: tvnea.com
