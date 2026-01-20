2026-01-20 10:52:14
Την κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης κατέκτησε η «Κοινωνία Ώρα MEGA», ωστόσο συνεχίζει   με χαμηλότερες πτήσεις, με 14,7%                         .

Το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ ακολούθησε με 12,3%, παραμένοντας κοντά και επιβεβαιώνοντας ότι η μάχη της κορυφής παραμένει ανοιχτή, ενώ το Happy Day στον Alpha κινήθηκε στο 11,4%, κρατώντας τις ισορροπίες χωρίς να απειλήσει σοβαρά την πρωτιά.

Πιο πίσω, η «Ώρα Ελλάδος» με 8,7% συνέχισε σε ρηχά νερά, την ώρα που το «Καλημέρα Ελλάδα» περιορίστηκε στο 6,0%, καταγράφοντας επίδοση που δύσκολα επιτρέπει αισιοδοξία για άμεση ανάκαμψη.



Πηγή: tvnea.com
