Γράφει η δρ Μαρία Ν. ΑγγέληΆγιος Χριστόφορος Μαχαιρά Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Μνήμη, ευσέβεια, μύθος και ασβέστης Στη βορειοδυτική πλαγιά του Μαχαιρά Ξηρομέρου, εκεί όπου κάποτε χτυπούσε η καρδιά του πρώτου οικισμού, στέκει ακόμη ο ταπεινός ναΐσκος του Αγίου Χριστοφόρου. Ένα μικρό εκκλησάκι έξι αιώνων, που άντεξε στον χρόνο, στις φθορές και στις ανθρώπινες παρεμβάσεις, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του χωριού. Διαβάστε Περισσότερα...