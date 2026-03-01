2026-03-01 19:12:03
Γράφει η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
Άγιος Χριστόφορος Μαχαιρά Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Μνήμη, ευσέβεια, μύθος και ασβέστης Στη βορειοδυτική πλαγιά του Μαχαιρά Ξηρομέρου, εκεί όπου κάποτε χτυπούσε η καρδιά του πρώτου οικισμού, στέκει ακόμη ο ταπεινός ναΐσκος του Αγίου Χριστοφόρου. Ένα μικρό εκκλησάκι έξι αιώνων, που άντεξε στον χρόνο, στις φθορές και στις ανθρώπινες παρεμβάσεις, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του χωριού. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΜητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή της Ορθοδοξίας (01.03.2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ