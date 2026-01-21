Την πρωτιά στην απογευματινή ζώνη κατέκτησε το Deal, που ανέβηκε στο 17,3% και βρέθηκε μπροστά από τον ανταγωνισμό, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένα από τα πιο σταθερά χαρτιά της ζώνης.

Πολύ κοντά ακολούθησε το Live News με 16,0%, κρατώντας ισχυρή παρουσία και διατηρώντας τον ρόλο του βασικού αντιπάλου. Στην επόμενη γραμμή, το The Chase σημείωσε 13,7%, ενώ οι Οικογενειακές Ιστορίες και ο Τροχός της Τύχης κινήθηκαν αμφότεροι στο 12,0%, δείχνοντας αντοχές αλλά χωρίς έξοδο προς την κορυφή.

Στη μεσαία ζώνη, το Cash or Trash (E) κατέγραψε 8,6%, με το Rouk Zouk να ακολουθεί στο 7,9%. Το Στούντιο 4 κινήθηκε στο 6,5%, πολύ κοντά στο Διαχωρίζω τη Θέση μου με 6,4%, ενώ οι Καθαρές Κουβέντες (6,3%) και η Χαρτορίχτρα του ΣΚΑΪ (6,2%) συμπλήρωσαν ένα συμπαγές μπλοκ μεσαίων επιδόσεων.

Πιο πίσω, το 5×5 Celebrity περιορίστηκε στο 5,4%, ενώ το «Το ’χουμε!» έκλεισε τη ζώνη με μόλις 2,6%, μένοντας εκτός κούρσας.

Η εικόνα της απογευματινής ζώνης είναι σαφής: ισχυρή κορυφή, σφιχτός ανταγωνισμός στη μέση και καθαρές αποστάσεις στο τέλος.

Πηγή: tvnea.com