Το κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο συχνά προτιμάται στη διαμόρφωση μικρών υπνοδωματίων, χωρίς όμως πάντα να έχει αξιολογηθεί αν τελικά θα αποδειχθεί λειτουργικό.





Δεν αποτελεί απλώς μια πρακτική προσθήκη αποθήκευσης, αλλά ένα πιο ογκώδες στοιχείο, σε σχέση με ένα συμβατικό κρεβάτι, επηρεάζοντας την οπτική ισορροπία του χώρου. Για αυτό και πριν την επιλογή του χρειάζεται αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών για επιπλέον χώρο αποθήκευσης αλλά και των διαστάσεων του δωματίου, ώστε συνολικά ένα κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο να λειτουργήσει υποστηρικτικά και όχι περιοριστικά.

Τύποι αποθηκευτικών μηχανισμών

Οι βασικοί τύποι εσωτερικής αποθήκευσης είναι δύο: ο ανυψωτικός μηχανισμός και τα περιμετρικά συρτάρια.

Ο ανυψωτικός μηχανισμός προσφέρει ενιαίο αποθηκευτικό χώρο κάτω από το στρώμα. Είναι κατάλληλος για αντικείμενα με όχι συχνή χρήση, όπως εκτός σεζόν ρούχα ή λευκά είδη. Απαιτεί, ωστόσο, ποιοτικό μηχανισμό και σωστή στήριξη, καθώς το βάρος του στρώματος επηρεάζει τη λειτουργία του.

Τα συρτάρια επιτρέπουν πιο άμεση πρόσβαση, αλλά απαιτούν επιπλέον ελεύθερο χώρο για να ανοίγουν πλήρως. Σε στενά δωμάτια, αυτό μπορεί να δημιουργήσει περιορισμούς.

Ο όγκος και το ύψος της κατασκευής

Ένα κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο είναι συνήθως ψηλότερο από μια απλή βάση κρεβατιού. Η αύξηση του ύψους μπορεί να κυμαίνεται από λίγα εκατοστά έως σημαντική διαφοροποίηση, ανάλογα με τον μηχανισμό και τον σχεδιασμό του κρεβατιού. Σε μικρά και κυρίως χαμηλοτάβανα υπνοδωμάτια, αυτή η διαφορά επηρεάζει την αίσθηση του όγκου και μπορεί να μειώσει την αίσθηση ελευθερίας.

Παράλληλα, η περιμετρική κίνηση είναι κρίσιμη. Για άνετη χρήση, θα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον 60–70 εκατοστά ελεύθερου χώρου γύρω από το κρεβάτι. Σε ένα μικρό υπνοδωμάτιο, η προσθήκη συρταριών ή προεξοχών συχνά περιορίζει τη λειτουργικότητα.

Κατασκευαστική ποιότητα και αντοχή

Η ποιότητα του μηχανισμού και της βάσης είναι καθοριστική για τη μακροχρόνια χρήση. Ανεπαρκής στήριξη ή χαμηλής αντοχής μηχανισμοί μπορεί να προκαλέσουν στρεβλώσεις ή δυσκολία στο άνοιγμα. Το βάρος του στρώματος πρέπει να είναι συμβατό με τις προδιαγραφές του μηχανισμού.

Ένα τεχνικά σωστό κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο δεν παρουσιάζει τριγμούς, δεν μετατοπίζεται και δεν επηρεάζει την άνεση του ύπνου.

Πότε λειτουργεί ως λύση

Σε σπίτια χωρίς γενικά επαρκείς χώρους αποθήκευσης ή σε μικρά υπνοδωμάτια, η ενσωματωμένη αποθήκευση στο κρεβάτι μπορεί να αντικαταστήσει μια συρταριέρα, μια μικρή ντουλάπα ή κάποιο επιπλέον έπιπλο αποθήκευσης που βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο. Έτσι, μειώνεται ο αριθμός των ογκωδών στοιχείων και ο χώρος συνολικά παραμένει πιο οργανωμένος.

Λειτουργικοί περιορισμοί

Αν χρησιμοποιείται για να αποθηκεύονται αντικείμενα χωρίς πραγματική ανάγκη, ο κρυφός χώρος ενθαρρύνει τη συσσώρευση τελικά ...άχρηστων αντικειμένων.



Επιπλέον, σε υπνοδωμάτια περιορισμένων διαστάσεων, ο αυξημένος όγκος του επίπλου μπορεί να βαραίνει αισθητικά το δωμάτιο για αυτό και επιλογή του θα πρέπει να βασίζεται μόνο σε πραγματικές ανάγκες αποθήκευσης που δεν μπορούν να καλυφθούν με διαφορετικό τρόπο.



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην επιλογή κρεβατιών με περιμετρικά συρτάρια. Στις περισσότερες κατασκευές τα συρτάρια δεν εφάπτονται αεροστεγώς στη βάση, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η συσσώρευση σκόνης στο εσωτερικό τους. Όταν χρησιμοποιούνται για ρουχισμό, λευκά είδη κλπ αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε προστατευτικές θήκες. Διαφορετικά, η αποθήκευση θα αποδειχθεί πολύ λιγότερο λειτουργική από όσο αρχικά θεωρούσατε.



Το υπερβολικό ύψος ενός κρεβατιού με αποθηκευτικό χώρο είναι ένας παράγοντας που μπορεί τελικά να το κάνει απολύτως ακατάλληλο σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στη χρήση του από πολύ μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους, αφού δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση.





Υπολογίστε όχι μόνο τις καθαρές διαστάσεις του κρεβατιού αλλά και το ύψος του τελικού συνόλου (βάση και στρώμα), όπως και τον ελεύθερο χώρο που απαιτείται περιμετρικά του κρεβατιού αν αυτό διαθέτει ενσωματωμένα συρτάρια. Ειδικά η αναλογία του ύψους του κρεβατιού σε σχέση με εκείνο του χώρου επηρεάζει περισσότερο την συνολική αίσθηση του δωματίου από όσο φαίνεται αρχικά.

