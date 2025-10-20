





Ανατροπές σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα στη μεσημεριανή ζώνη, με τα ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54 να φέρνουν εκπλήξεις. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η ελληνική ταινία του MEGA, η οποία κατέγραψε 12,8%, σημειώνοντας εντυπωσιακή επίδοση για τη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1, που σημείωσε 9,6%. Το «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha υποχώρησε αυτή τη φορά στην τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας 4%.

Λίγο πιο κάτω, το μαγειρικό πρόγραμμα «Σεφ στην κουζίνα σας» σημείωσε 5%, ενώ το «Weekend Live» έκλεισε με 4,3%. Τέλος, το «Οτι Αξίζει» κατέγραψε 1,5%, συμπληρώνοντας τον πίνακα τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης.

Η μάχη για την προτίμηση του κοινού συνεχίζεται με έντονο ανταγωνισμό, καθώς οι τηλεθεατές φαίνεται πως στρέφονται ολοένα και περισσότερο στις ελληνικές ταινίες για χαλαρές μεσημεριανές στιγμές.

Πηγή: tvnea.com