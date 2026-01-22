2026-01-22 11:44:54
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/1/2026)



Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τηλεθέαση 18-54

Κοινωνία Ώρα MEGA

22,5%

Happy Day (Alpha)

12,5%

Σήμερα (ΣΚΑΪ)

12,3%

Ώρα Ελλάδος

9,2%

Καλημέρα Ελλάδα

4,0%

Νωρίς – Νωρίς

1,5%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τηλεθέαση 18-54

Super Κατερίνα

12,4%

Αταίριαστοι

10,4%

Πρωινό

10,0%

Buongiorno

9,5%

Breakfast@Star

7,9%

10 Παντού

5,9%

Πρωίαν σε είδον

2,0%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τηλεθέαση 18-54

Αποκαλύψεις

11,1%

Live You

9,2%

Αλήθειες με τη Ζήνα

8,9%

Ώρα για Ψυχαγωγία

5,8%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

5,1%

Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος

1,8%

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τηλεθέαση 18-54

Live News

16,6%

Deal

16,3%

Οικογενειακές Ιστορίες

14,8%

The Chase

12,9%

Τροχός της Τύχης

11,6%

Cash or Trash

11,3%

Rouk Zouk

9,8%

Στούντιο 4

6,2%

5×5 Celebrity

6,0%

Καθαρές Κουβέντες

5,1%

Κρεβατομουρμούρα (ΣΚΑΪ)

4,5%

Το ’χουμε!

2,1%

PRIME TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τηλεθέαση 18-54

Άγιος Έρωτας ΙΙ

16,9%

Ράδιο Αρβύλα

16,6%

Να μ’ αγαπάς

16,4%

MasterChef 10

15,9%

Survivor

14,2%

Μία Νύχτα Μόνο

12,1%

Ίμια: 30 Χρόνια Μετά

11,7%

Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος

11,2%

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια

9,1%

Grand Hotel

8,1%

Τα Παιχνίδια Εκδίκησης (E)

4,5%

Real View

2,4%

Το Παιδί

2,4%

Καλά θα πάει κι αυτό

1,9%

LATE NIGHT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τηλεθέαση 18-54

Se Απόσταση Ασφαλείας (Star)

9,7%

Johnny English: Η Επιστροφή (ΑΝΤ1)

6,6%

Κοινωνία Άνω Κάτω

3,2%

Πηγή: tvnea.com
