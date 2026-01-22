Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease;} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;white-space:nowrap;display:flex;justify-content:center;align-items:center} @media(max-width:600px){.tv-zone{padding:0 8px}.program{font-size:13px}.bar-container{height:12px;justify-content:flex-start;}.rating{text-align:center;justify-content:center;display:flex;align-items:center}}ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤηλεθέαση 18-54Κοινωνία Ώρα MEGA22,5%Happy Day (Alpha)12,5%Σήμερα (ΣΚΑΪ)12,3%Ώρα Ελλάδος9,2%Καλημέρα Ελλάδα4,0%Νωρίς – Νωρίς1,5%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤηλεθέαση 18-54Super Κατερίνα12,4%Αταίριαστοι10,4%Πρωινό10,0%Buongiorno9,5%Breakfast@Star7,9%10 Παντού5,9%Πρωίαν σε είδον2,0%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤηλεθέαση 18-54Αποκαλύψεις11,1%Live You9,2%Αλήθειες με τη Ζήνα8,9%Ώρα για Ψυχαγωγία5,8%Όπου Υπάρχει Ελλάδα5,1%Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος1,8%ΑΠΟΓΕΥΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤηλεθέαση 18-54Live News16,6%Deal16,3%Οικογενειακές Ιστορίες14,8%The Chase12,9%Τροχός της Τύχης11,6%Cash or Trash11,3%Rouk Zouk9,8%Στούντιο 46,2%5×5 Celebrity6,0%Καθαρές Κουβέντες5,1%Κρεβατομουρμούρα (ΣΚΑΪ)4,5%Το ’χουμε!2,1%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤηλεθέαση 18-54Άγιος Έρωτας ΙΙ16,9%Ράδιο Αρβύλα16,6%Να μ’ αγαπάς16,4%MasterChef 1015,9%Survivor14,2%Μία Νύχτα Μόνο12,1%Ίμια: 30 Χρόνια Μετά11,7%Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος11,2%Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια9,1%Grand Hotel8,1%Τα Παιχνίδια Εκδίκησης (E)4,5%Real View2,4%Το Παιδί2,4%Καλά θα πάει κι αυτό1,9%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤηλεθέαση 18-54Se Απόσταση Ασφαλείας (Star)9,7%Johnny English: Η Επιστροφή (ΑΝΤ1)6,6%Κοινωνία Άνω Κάτω3,2%Πηγή: tvnea.com