2026-01-22 09:27:33
Φωτογραφία για Χαιρετισμός του Δήμαρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη στην εκδήλωση κοπή της πίτας των συνταξιούχων σιδηροδρομικών.
 Την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας των συνταξιούχων σιδηροδρομικών τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης, εκφράζοντας τη στήριξή του στη μεγάλη οικογένεια των ανθρώπων του σιδηροδρόμου και συνεχάρη τις διοικήσεις των δυο σωματείων για την προσπάθεια συνένωσής των.Δείτε το βίντεο με τον χαιρετισμό του ΔημάρχουΧρήστος Γιαννακίδης sidirodromikanea
