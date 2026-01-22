2026-01-22 11:44:54
 Η prime time ζώνη επιφύλασσε έντονο ανταγωνισμό, με τον «Άγιο Έρωτα ΙΙ» να παίρνει την πρωτοκαθεδρία με 16,9%, δείχνοντας ότι η μυθοπλασία εξακολουθεί να έχει ισχυρό κοινό στη βραδινή ζώνη.

Πολύ κοντά, το «Ράδιο Αρβύλα» κινήθηκε στο 16,6% και το «Να μ’ αγαπάς» στο 16,4%, δημιουργώντας ένα ισχυρό τριπλό μπλοκ στη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Το MasterChef 10 σημείωσε 15,9%, ενώ το Survivor ακολούθησε με 14,2%, διατηρώντας αξιοπρεπή παρουσία στη μεσαία γραμμή της ζώνης. Η Μία Νύχτα Μόνο κατέγραψε 12,1%, η Ίμια: 30 Χρόνια Μετά 11,7% και η Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος 11,2%, προσφέροντας συμπαγή μέση γραμμή προγραμμάτων.

Πιο χαμηλά, το Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια κινήθηκε στο 9,1%, ενώ το Grand Hotel περιορίστηκε στο 8,1%. Τα Παιχνίδια Εκδίκησης (E) κατέγραψαν 4,5%, το Real View και το Το Παιδί στο 2,4%, ενώ το Καλά θα πάει κι αυτό έκλεισε τη λίστα με μόλις 1,9%.

Στη late night ζώνη, το Se Απόσταση Ασφαλείας (Star) κατέγραψε 9,7%, το Johnny English: Η Επιστροφή (ΑΝΤ1) 6,6%, ενώ η Κοινωνία Άνω Κάτω σημείωσε 3,2%, δείχνοντας πως τα late night προγράμματα δεν μπορούν να πλησιάσουν τα υψηλά νούμερα της prime time.



Πηγή: tvnea.com
