Μαθηματικά: Με τη βοήθεια της σχετικής ανάρτησης και της δραστηριότητας που είχαμε κάνει στο πρώτο μάθημα της ενότητας για τα σταθερά και τα μεταβλητά ποσά, ξαναθυμόμαστε πώς να τα ξεχωρίζουμε, αλλά και πώς να διακρίνουμε τα ποσά από τις τιμές που μπορούν να πάρουν και τις μονάδες μέτρησης του κάθε ποσού. Έπειτα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, κάνουμε μια καλή επανάληψη στην ύλη των κεφαλαίων 30 και 31, μέσω των προβλημάτων και των ασκήσεων της φωτοτυπίας που μοιράστηκε στην τάξη σήμερα.Φυσική: Διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, την παρατήρηση και το συμπέρασμα του ΦΕ9 "Φυσικό αέριο - Ένα πολύτιμο αέριο" και, έπειτα, συμπληρώνουμε την εργασία 3 (σελίδες 39 και 40). Δεν ξεχνάμε και το υλικό από την αντίστοιχη ανάρτηση.Γεωγραφία: Αφού συμβουλευτούμε τις αναρτήσεις των κεφαλαίων 22 και 23 (δείτε τες εδώ κι εδώ), κάνουμε τις εργασίες 3 (σελίδα 33) και 3 (σελίδα 34 - ανατρέχουμε και στην ύλη των κεφαλαίων 2, 10 και 11) στο Τ.Ε..

