2026-01-22 10:25:41
Φωτογραφία για Πέμπτη, 22/1/2026: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Με τη βοήθεια της σχετικής ανάρτησης και της δραστηριότητας που είχαμε κάνει στο πρώτο μάθημα της ενότητας για τα σταθερά και τα μεταβλητά ποσά, ξαναθυμόμαστε πώς να τα ξεχωρίζουμε, αλλά και πώς να διακρίνουμε τα ποσά από τις τιμές που μπορούν να πάρουν και τις μονάδες μέτρησης του κάθε ποσού. Έπειτα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, κάνουμε μια καλή επανάληψη στην ύλη των κεφαλαίων 30 και 31, μέσω των προβλημάτων και των ασκήσεων της φωτοτυπίας που μοιράστηκε στην τάξη σήμερα.

Φυσική: Διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, την παρατήρηση και το συμπέρασμα του ΦΕ9 "Φυσικό αέριο - Ένα πολύτιμο αέριο" και, έπειτα, συμπληρώνουμε την εργασία 3 (σελίδες 39 και 40). Δεν ξεχνάμε και το υλικό από την αντίστοιχη ανάρτηση.

Γεωγραφία: Αφού συμβουλευτούμε τις αναρτήσεις των κεφαλαίων 22 και 23 (δείτε τες εδώ κι εδώ), κάνουμε τις εργασίες 3 (σελίδα 33) και 3 (σελίδα 34 - ανατρέχουμε και στην ύλη των κεφαλαίων 2, 10 και 11) στο Τ.Ε..

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Χαιρετισμός του Δήμαρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη στην εκδήλωση κοπή της πίτας των συνταξιούχων σιδηροδρομικών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χαιρετισμός του Δήμαρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη στην εκδήλωση κοπή της πίτας των συνταξιούχων σιδηροδρομικών.
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/1/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/1/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/1/2026)
Στην 6η θέση των στοιχημάτων η Ελλάδα – χωρίς ακόμη τραγούδι για τη Eurovision 2026
Στην 6η θέση των στοιχημάτων η Ελλάδα – χωρίς ακόμη τραγούδι για τη Eurovision 2026
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (20/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (20/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/1/2026)
Συντάξεις: Η δικαίωση για τα αναδρομικά - Τι θα πληρωθεί το 2026 [πίνακες και παραδείγματα με ποσά]
Συντάξεις: Η δικαίωση για τα αναδρομικά - Τι θα πληρωθεί το 2026 [πίνακες και παραδείγματα με ποσά]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Σαββατοκύριακο Παρέα»: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου
«Σαββατοκύριακο Παρέα»: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου
Αντώνης Κανάκης για Survivor: Υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που κάθεται και το βλέπει;
Αντώνης Κανάκης για Survivor: Υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που κάθεται και το βλέπει;
Από σήμερα εκτός Καλημέρα Ελλάδα η Λιβαθυνού - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης;
Από σήμερα εκτός Καλημέρα Ελλάδα η Λιβαθυνού - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης;
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ WINDOWS 10 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ WINDOWS 10 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
Συντάξεις: Ποιοι μπορούν να παραμείνουν στο δημόσιο και μετά τη συνταξιοδότηση
Συντάξεις: Ποιοι μπορούν να παραμείνουν στο δημόσιο και μετά τη συνταξιοδότηση