





Με ιδιαίτερα καυστική διάθεση σχολίασε τον νέο κύκλο του Survivor ο Αντώνης Κανάκης, το βράδυ της Τετάρτης, μέσα από το «Ράδιο Αρβύλα» στον αέρα του ΑΝΤ1.

Ο παρουσιαστής δεν δίστασε να ασκήσει έντονη κριτική τόσο στον διαχωρισμό των παικτών σε Αθηναίους και Επαρχιώτες, όσο και στα συνθήματα που ακούγονται πριν από την έναρξη των αγωνισμάτων στους στίβους μάχης του Αγίου Δομινίκου, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο τις επιλογές της παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντώνης Κανάκης είπε “πραγματικά ζούμε σε δυο παράλληλους κόσμους. Παράλληλα σύμπαντα. Δηλαδή από τη μία έχουμε ανθρώπους που αυτοκτονούν, την αγροτιά στην επαρχία, συμβαίνει αυτό σ’ αυτή την χώρα και από την άλλη έχουμε αυτήν εδώ την πραγματικότητα. Στο νούμερα 18, όπου… πραγματικά γίνονται αυτά τα πράγματα;”.

“Βγαίνουν στον αέρα της τηλεόρασης; Και υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα, έχουν χωριστεί; Οι Αθηναίοι τραγουδούν αυτά τα συνθήματα και μετά οι Επαρχιώτες τραγουδούν αυτά τα συνθήματα;”.

“Άιντε! Άιντε, άιντε. Υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που κάθεται και το βλέπει, τώρα, αυτό το πράγμα;” αναρωτήθηκε, ο Αντώνης Κανάκης .

Πηγή: tvnea.com