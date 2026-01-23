2026-01-23 10:54:13
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Σήμερα (ΣΚΑΪ)
17,0%
Happy Day (Alpha)
15,0%
Ώρα Ελλάδος (OPEN)
12,8%
Κοινωνία Ώρα MEGA
9,3%
Καλημέρα Ελλάδα
6,7%
Νωρίς – Νωρίς
2,7%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αταίριαστοι
13,1%
Super Κατερίνα
12,5%
Breakfast@Star
11,5%
Το Πρωινό
10,2%
10 Παντού
9,9%
Buongiorno
6,9%
Πρωίαν σε είδον
2,3%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
15,7%
Live You
8,7%
Αλήθειες με τη Ζήνα
8,5%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
5,9%
Pop Μαγειρική
3,1%
Ώρα για Ψυχαγωγία
2,8%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Deal
20,5%
Live News
16,3%
Οικογενειακές Ιστορίες
15,6%
The Chase
12,6%
Rouk Zouk
10,6%
Τροχός της Τύχης
10,5%
Cash or Trash
8,7%
Στούντιο 4
6,3%
5x5 Celebrity
6,0%
Καθαρές Κουβέντες
4,2%
Το ’Χουμε!
2,9%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Το Σόι σου
26,7%
Άγιος Έρωτας
17,7%
Ferencváros – Παναθηναϊκός
15,9%
MasterChef 10
14,0%
Στο Παρά Πέντε
12,0%
Κίτρινα Γάντια
10,6%
Γαμπροί της Ευτυχίας
10,2%
Εκατομμυριούχος – Special
7,3%
Ίμια: 30 Χρόνια Μετά
7,4%
Το Παιδί
2,6%
Real View
2,1%
Στην Πίεση
1,2%
LATE NIGHT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Πρωταγωνιστές
11,0%
The Football Show
8,6%
Κοινωνία Άνω Κάτω
4,0%
Πηγή: tvnea.com
