Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Σήμερα (ΣΚΑΪ)17,0%Happy Day (Alpha)15,0%Ώρα Ελλάδος (OPEN)12,8%Κοινωνία Ώρα MEGA9,3%Καλημέρα Ελλάδα6,7%Νωρίς – Νωρίς2,7%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αταίριαστοι13,1%Super Κατερίνα12,5%Breakfast@Star11,5%Το Πρωινό10,2%10 Παντού9,9%Buongiorno6,9%Πρωίαν σε είδον2,3%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις15,7%Live You8,7%Αλήθειες με τη Ζήνα8,5%Όπου Υπάρχει Ελλάδα5,9%Pop Μαγειρική3,1%Ώρα για Ψυχαγωγία2,8%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Deal20,5%Live News16,3%Οικογενειακές Ιστορίες15,6%The Chase12,6%Rouk Zouk10,6%Τροχός της Τύχης10,5%Cash or Trash8,7%Στούντιο 46,3%5x5 Celebrity6,0%Καθαρές Κουβέντες4,2%Το 'Χουμε!2,9%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Το Σόι σου26,7%Άγιος Έρωτας17,7%Ferencváros – Παναθηναϊκός15,9%MasterChef 1014,0%Στο Παρά Πέντε12,0%Κίτρινα Γάντια10,6%Γαμπροί της Ευτυχίας10,2%Εκατομμυριούχος – Special7,3%Ίμια: 30 Χρόνια Μετά7,4%Το Παιδί2,6%Real View2,1%Στην Πίεση1,2%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Πρωταγωνιστές11,0%The Football Show8,6%Κοινωνία Άνω Κάτω4,0%Πηγή: tvnea.com