Η Ζέτα Μακρυπούλια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno για το πρώτο γύρισμα της νέας της τηλεοπτικής δουλειάς στον ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας ότι πρώτος καλεσμένος ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο επετειακό επεισόδιο της σειράς Στο Παρά Πέντε.



«Ο Γρηγόρης, όπως πάντα, ήταν συγκλονιστικός. Πιστεύω ότι έχουμε φτιάξει κάτι όμορφο, συγκινητικό, ε… κάτι που έχουμε να δούμε έτσι αρκετά χρόνια στην τηλεόραση. Ο Γρηγόρης σαν πρώτος καλεσμένος προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί για μένα είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, οπότε με έναν τρόπο δοκιμάζομαι κι εγώ».



«Για μένα είναι πολύ καινούργιο αυτό, δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχω κάνει παρόμοια πράγματα, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ καινούργιο. Και άσχετα με την εμπειρία, θέλω τον χρόνο μου, να ξέρω ότι το ‘χω. Από κει και πέρα, θέλω να δω το αποτέλεσμα, γιατί εμείς κάναμε αρκετές ώρες γύρισμα, όλο αυτό πρέπει να ετοιμαστεί και μετά θα μπορώ να σας πω τη γνώμη μου».



Σε ό,τι αφορά την πρεμιέρα της νέας εκπομπής, κράτησε χαμηλό προφίλ, ξεκαθαρίζοντας πως το πότε θα βγει στον αέρα αποτελεί αποκλειστικά απόφαση του καναλιού.



Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στη συζήτηση που άνοιξε γύρω από τα 20 χρόνια του «Στο Παρά Πέντε», βάζοντας τέλος στα σχόλια περί υπονοουμένων: «Δεν άφησα καμία μπηχτή. Έπαιξα το κείμενό μου».



