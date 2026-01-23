2026-01-23 10:57:45
Φωτογραφία για Παρασκευή, 23/1/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Συμβουλευόμαστε τη γραμματική από το σπιράλ τετράδιό μας για τα αρχαιόκλιτα δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ης, -ες, με τη συμπληρωμένη στην τάξη φωτοτυπία με ασκήσεις πάνω σε αυτά, και τις μετοχές,  καθώς και την προηγούμενη ανάρτηση, ώστε να συμπληρώσουμε την άσκηση 6, στη σελίδα 11 του Β.Μ. και την άσκηση της φωτοτυπίας για την αναγνώριση των μετοχών.

Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή, με τη βοήθεια της σχετικής ανάρτησης, τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια". Μετά συμπληρώνουμε την εργασία 9, στη σελίδα 22 του Τ.Ε..

Φυσική: Διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, την παρατήρηση και το συμπέρασμα του ΦΕ12 "Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας" και κάνουμε την εργασία 2 (σελίδες 45 και 46). Δεν ξεχνάμε το υλικό της αντίστοιχης ανάρτησης.

