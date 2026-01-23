2026-01-23 13:43:31
Φωτογραφία για «Κάτι ψήνεται»: Από τον Βορρά μέχρι τον Νότο ψάχνουν για διαγωνιζόμενους...
Από τον Βορρά έως τον Νότο, η Ελλάδα ανοίγει τα σπίτια της, μαγειρεύει και στρώνει το πιο φιλόξενο τραπέζι.

Οι κατσαρόλες κοχλάζουν, τα τηγάνια τσιτσιρίζουν, οι φούρνοι μοσχομυρίζουν, τα κάρβουνα πιάνουν φωτιά! Σίγουρα, «Κάτι ψήνεται».  Εσύ ψήνεσαι να το ζήσεις;

 Το αγαπημένο τηλεοπτικό show μαγειρικής, που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας, βγαίνει στον δρόμο και ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με παρουσία σε 50 χώρες παγκοσμίως, το «Κάτι ψήνεται» έρχεται στον ΑΝΤ1 για να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε ανθρώπους με φαντασία και αγάπη για το καλό φαγητό.

Κάθε εβδομάδα, πέντε μοναδικοί οικοδεσπότες ανοίγουν το σπίτι και την κουζίνα τους, υποδέχονται τους καλεσμένους τους και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν. Με μεράκι, δημιουργικότητα και… προσωπικό στυλ, κάνουν τη δική τους γαστρονομική πρόταση, διεκδικώντας τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας.  


Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, κρίνουν και βαθμολογούν, και εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, κερδίζει 2.500 ευρώ.

Γιατί το «Κάτι ψήνεται» δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι μαγειρικής. Είναι πρόσωπα, ιστορίες, γεύσεις, μυρωδιές και σπίτια που ανοίγουν από τη μία άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη.

 

Κρήτη, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Βόρεια Ελλάδα και πολλές ακόμα περιοχές βάζουν ποδιά και ετοιμάζουν το μενού τους.

Σε όποια πόλη της Ελλάδας κι αν βρίσκεσαι, αν είσαι έτοιμος να ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία, πάρε θέση στην κουζίνα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα on line στο https://antenna.gr/katipsinetai  ή τηλεφωνικά στο 2111885535.

 

«Κάτι ψήνεται»:  Έρχεται στον ΑΝΤ1 και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα!

Πηγή: tvnea.com
