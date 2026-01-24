2026-01-24 08:25:22
Το Happy Traveller συνεχίζει να βρίσκεται στον Καναδά και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 16.45, ταξιδεύει στα ανατολικά της χώρας και πραγματοποιεί ένα οδοιπορικό με τελικό προορισμό την Οττάβα.

Το roadtrip ξεκινά από το Κίνγκστον (Kingston), μια ιστορική πόλη στις όχθες της λίμνης Οντάριο και συνεχίζεται στο Γκανανόκ (Gananoque), γνωστό ως πύλη για την περιοχή των Χιλίων Νησιών (Thousand Islands). Εκεί, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα επιβιβάζονται σε σκάφος για βαρκάδα ανάμεσα στα πολυάριθμα νησάκια, απολαμβάνοντας από κοντά ένα από τα πιο ιδιαίτερα φυσικά τοπία του Καναδά.

Έπειτα, συνεχίζουν στο κέντρο της Οττάβα, της πρωτεύουσας του Καναδά και επισκέπτονται τον χώρο του Κοινοβουλίου και τα γύρω κυβερνητικά κτήρια. Ακολουθεί βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με στάσεις σε μνημεία, ναούς, πινακοθήκες και πάρκα. Η περιήγηση συνεχίζεται στην περιοχή της ByWard Market, μία από τις πιο ζωντανές γειτονιές της πόλης, με αγορές, street food και καναδικές γεύσεις. Το βράδυ, η Οττάβα μαγεύει με τα φωτισμένα αξιοθέατά της.



Την επόμενη ημέρα, εξερευνούν τη φύση και πηγαίνουν σε πάρκα με λίμνες και παραλίες και σε μια από αυτές, ο Ευτύχης βουτάει στα κρύα νερά του Καναδά. Στη συνέχεια, μπαίνουν σε τρενάκι και απολαμβάνουν την κατάφυτη περιοχή, ενώ ο Ευτύχης κάνει και zip-line. Σειρά, έχει η βόλτα κατά μήκος του ποταμού Γκατινό (Gatineau) και η γραφική γέφυρα του Γουέκφιλντ (Wakefield). Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με το πάρκο Eco-Odyssée, ένα σημείο ανεπανάληπτο για όλους τους φυσιολάτρες.



Πηγή: tvnea.com
