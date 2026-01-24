2026-01-24 08:25:22
Φωτογραφία για Το Porto Leone επιστρέφει πιο εκρηκτικό, πιο αιχμηρό, πιο αληθινό από ποτέ.



Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» επιστρέφει την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου στις 22:30 πιο εκρηκτικό, πιο αιχμηρό, πιο αληθινό από ποτέ.

Και τίποτα — μα τίποτα — δεν θα μείνει το ίδιο.



Το 1965 ξεκινάει με ευχές, γέλια και ελπίδα.

Όμως η πραγματική ιστορία δεν γράφεται στο φως.

Γράφεται εκεί όπου η εκδίκηση απαιτεί τη δική της δικαιοσύνη.

Εκεί όπου κάθε επιλογή έχει τίμημα.



Στο καμπαρέ Πόρτο Λεόνε, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του Πειραιά, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο που παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του.

«Φέτος το Πόρτο Λεόνε θα είναι ο πρωταθλητής του Πειραιά» δηλώνει ο Ηλίας Καπετανάκος.

Και στο σπίτι των Βουλγαρέων, γύρω από το γιορτινό τραπέζι, η οικογένεια ανταλλάσσει ευχές για «Καλή χρονιά» με φωτεινά χαμόγελα και σβησμένες αλήθειες- γιορτινές ευχές καταδικασμένες να χαθούν.



Πάθη που καίνε.

Μυστικά που ξεσκεπάζονται.

«Σύμμαχοι» που γίνονται θανάσιμοι εχθροί.

Γυναίκες που παίρνουν στα χέρια τους τη μοίρα τους.



Η χρονιά που ξεκινάει δεν χαρίζεται σε κανέναν.

Ένας γάμος που υπόσχεται λύτρωση γίνεται θηλιά.

Η Αγγελική γνωρίζει πως η μοίρα της αλλάζει.

Η Αλεξάνδρα— πληγωμένη, προδομένη — έχει τον τελευταίο λόγο.

«Αυτός ο γάμος δε θα γίνει ποτέ».

Και η προειδοποίηση γίνεται πράξη.



Σεισμικές ανατροπές, ανελέητες μάχες δύναμης και πάθη που δεν συγχωρούν.

Η αλήθεια ξεγυμνώνεται.

Οι μάσκες πέφτουν.

Και το παιχνίδι της εκδίκησης μόλις ξεκινά.



Η σειρά που αγαπήσαμε επιστρέφει ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο καθηλωτική.

Με ιστορίες που γκρεμίζουν βεβαιότητες και ξαναγράφουν τους κανόνες.

Μάτια που βλέπουν χωρίς να μιλούν.

Γλώσσες που λύνονται την πιο κρίσιμη στιγμή.

Μυστικές συνεννοήσεις που χτίζονται μέσα σε ένα βλέμμα.

Προδοσίες που διαλύουν οικογένειες μέσα σε δευτερόλεπτα.



Φέτος, η Τρούμπα θα γίνει πεδίο μάχης.

Για εξουσία.

Για τιμή.

Για την αλήθεια που κανείς δεν θέλει να ακουστεί.



Στο «Porto Leone Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»

Έρχονται καταιγιστικές εξελίξεις, αποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα.

Kαι ανατροπές που δεν θα προβλέψει κανείς!



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΤΟ ΤΙΚ ΤΟΚ ΜΠΑΙΝΕΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΡΡΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΤΟ ΤΙΚ ΤΟΚ ΜΠΑΙΝΕΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΡΡΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Happy Traveller στην Οττάβα του Καναδά στον ΣΚΑΪ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Happy Traveller στην Οττάβα του Καναδά στον ΣΚΑΪ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Επιστρέφει το «Don’t Forget the Lyrics» στον ΑΝΤ1 με διπλή εβδομαδιαία προβολή
Επιστρέφει το «Don’t Forget the Lyrics» στον ΑΝΤ1 με διπλή εβδομαδιαία προβολή
«Ο Γιατρός» επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον Alpha...
«Ο Γιατρός» επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον Alpha...
Το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του, στην ΕΡΤ
Το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του, στην ΕΡΤ
Η Ελεονώρα Μελέτη επιστρέφει στα τηλεοπτικά μετερίζια
Η Ελεονώρα Μελέτη επιστρέφει στα τηλεοπτικά μετερίζια
"Να μ' αγαπάς" - Επιστρέφει τη Δευτέρα 19/1 με διπλό επεισόδιο...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Instagram-Facebook: ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ META
Instagram-Facebook: ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ META
Ο ρόλος της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Καλαμάτας στη δημογραφική ανθεκτικότητα της περιφέρειας
Ο ρόλος της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Καλαμάτας στη δημογραφική ανθεκτικότητα της περιφέρειας
Προαστιακός Πάτρας: Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο
Προαστιακός Πάτρας: Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο
Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία υπογράφουν πρωτόκολλο συνεργασίας για την ανάπτυξη τρένου με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου
Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία υπογράφουν πρωτόκολλο συνεργασίας για την ανάπτυξη τρένου με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου
Πάτρα: Αναστάτωση σε συρμό του Προαστιακού – Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι, συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ
Πάτρα: Αναστάτωση σε συρμό του Προαστιακού – Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι, συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ