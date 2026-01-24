2026-01-24 08:10:46
Φωτογραφία για ΣΤΟ ΤΙΚ ΤΟΚ ΜΠΑΙΝΕΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΡΡΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 



Στόχος είναι ο εντοπισμός λογαριασμών που ενδέχεται να ανήκουν σε χρήστες κάτω των 13 ετών, που αποτελεί το ελάχιστο όριο ηλικίας για χρήση της πλατφόρμας.



Τα αναβαθμισμένα συστήματα θα εκτιμούν την πιθανή ηλικία ενός χρήστη αξιοποιώντας στοιχεία του προφίλ και τη συμπεριφορά του στην πλατφόρμα. Αν η τεχνολογία εντοπίσει ότι ένας λογαριασμός ενδέχεται να ανήκει σε χρήστη κάτω των 13 ετών, θα ενεργοποιείται έλεγχος από ειδικό συντονιστή (moderator), ο οποίος θα αποφασίζει αν απαιτείται ο αποκλεισμός του λογαριασμού. Παράλληλα, το TikTok θα στείλει ειδοποίηση στους χρήστες στην Ευρώπη για να τους ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα και να τους δώσει τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα.

Η διαδικασία εντοπισμού δεν θα βασίζεται μόνο στην αυτοματοποιημένη ανίχνευση. Αν ένας συντονιστής εξετάζει περιεχόμενο για άλλους λόγους και θεωρήσει ότι ένας λογαριασμός ίσως ανήκει σε ανήλικο κάτω των 13, θα μπορεί να τον επισημάνει ώστε να παραπεμφθεί σε ειδικό για περαιτέρω έλεγχο. Επιπλέον, οποιοσδήποτε χρήστης θα μπορεί να αναφέρει έναν λογαριασμό που υποψιάζεται ότι χρησιμοποιείται από άτομο κάτω του ορίου ηλικίας.


Η εταιρεία σημειώνει ότι σε μηνιαία βάση απομακρύνει από την πλατφόρμα περίπου 6 εκατομμύρια λογαριασμούς χρηστών κάτω των 13 ετών. Για όσους λογαριασμούς απαγορεύονται, προβλέπεται διαδικασία ένστασης σε περίπτωση που ο χρήστης θεωρεί ότι αποκλείστηκε λανθασμένα. Στο πλαίσιο της έφεσης, οι χρήστες μπορούν να προσκομίσουν κρατικά εγκεκριμένο έγγραφο ταυτοποίησης, εξουσιοδότηση πιστωτικής κάρτας ή selfie για εκτίμηση ηλικίας. Σημειώνεται ότι η διαδικασία selfie για εκτίμηση ηλικίας δεν έχει αποδώσει καλά στο Roblox πρόσφατα, καθώς παιδιά βρήκαν τρόπους να παρακάμψουν τους ελέγχους.

Το TikTok αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία ιδανική λύση για την επιβεβαίωση ηλικίας που να διασφαλίζει ταυτόχρονα την ιδιωτικότητα, επισημαίνοντας την απουσία μιας παγκοσμίως συμφωνημένης μεθόδου. Η εταιρεία δηλώνει ότι επιδιώκει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση «age assurance», με χρήση πολλαπλών τεχνικών, με στόχο να κρατά τα παιδιά κάτω των 13 εκτός πλατφόρμας και να προσφέρει στους εφήβους εμπειρίες κατάλληλες για την ηλικία τους.

Η εφαρμογή των συγκεκριμένων πρακτικών δοκιμάζεται πιλοτικά στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο και έχει συμβάλει στον εντοπισμό και την απομάκρυνση χιλιάδων επιπλέον λογαριασμών χρηστών κάτω των 13 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, το TikTok συνεργάστηκε με την Data Protection Commission, την κύρια αρχή προστασίας ιδιωτικότητας στην ΕΕ για την εταιρεία, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα προστασίας δεδομένων του μπλοκ.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που εντείνονται οι εκκλήσεις για απομάκρυνση των παιδιών από τα κοινωνικά δίκτυα. Στην Αυστραλία τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα απαγόρευση χρήσης social media για κάτω των 16, με τις επηρεαζόμενες πλατφόρμες να έχουν κλείσει ή περιορίσει εκατομμύρια λογαριασμούς, ενώ το Reddit έχει καταθέσει αγωγή σχετικά με την απαγόρευση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζεται επίσης αντίστοιχη κατεύθυνση: ο πρωθυπουργός Keir Starmer δήλωσε ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» και ότι παρακολουθεί «τι συμβαίνει στην Αυστραλία», ενώ η Βουλή των Λόρδων αναμένεται να ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα προτάσεις για απαγόρευση κάτω των 16. Αν περάσει σχετική τροπολογία, θα ακολουθήσει δεσμευτική ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων τους επόμενους μήνες. insomniagr

Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Instagram-Facebook: ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ META
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Instagram-Facebook: ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ META
Το Porto Leone επιστρέφει πιο εκρηκτικό, πιο αιχμηρό, πιο αληθινό από ποτέ.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Porto Leone επιστρέφει πιο εκρηκτικό, πιο αιχμηρό, πιο αληθινό από ποτέ.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή ζώνη – Ισοπαλία κορυφής και χάος από κάτω
Μεσημεριανή ζώνη – Ισοπαλία κορυφής και χάος από κάτω
Νέα εικόνα στοιχημάτων για τη Eurovision 2026 — η Ελλάδα στην 5η θέση των αποδόσεων!
Νέα εικόνα στοιχημάτων για τη Eurovision 2026 — η Ελλάδα στην 5η θέση των αποδόσεων!
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: η «Super Κατερίνα» κρατά την κορυφή, σφιχτή μάχη από κάτω
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: η «Super Κατερίνα» κρατά την κορυφή, σφιχτή μάχη από κάτω
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ WINDOWS 10 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ WINDOWS 10 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
Στην 6η θέση των στοιχημάτων η Ελλάδα – χωρίς ακόμη τραγούδι για τη Eurovision 2026
Στην 6η θέση των στοιχημάτων η Ελλάδα – χωρίς ακόμη τραγούδι για τη Eurovision 2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο ρόλος της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Καλαμάτας στη δημογραφική ανθεκτικότητα της περιφέρειας
Ο ρόλος της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Καλαμάτας στη δημογραφική ανθεκτικότητα της περιφέρειας
Προαστιακός Πάτρας: Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο
Προαστιακός Πάτρας: Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο
Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία υπογράφουν πρωτόκολλο συνεργασίας για την ανάπτυξη τρένου με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου
Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία υπογράφουν πρωτόκολλο συνεργασίας για την ανάπτυξη τρένου με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου
Πάτρα: Αναστάτωση σε συρμό του Προαστιακού – Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι, συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ
Πάτρα: Αναστάτωση σε συρμό του Προαστιακού – Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι, συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ
Η έρευνα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία υποδηλώνει ότι οι γραμμές είχαν ραγίσει
Η έρευνα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία υποδηλώνει ότι οι γραμμές είχαν ραγίσει