Στόχος είναι ο εντοπισμός λογαριασμών που ενδέχεται να ανήκουν σε χρήστες κάτω των 13 ετών, που αποτελεί το ελάχιστο όριο ηλικίας για χρήση της πλατφόρμας.

Τα αναβαθμισμένα συστήματα θα εκτιμούν την πιθανή ηλικία ενός χρήστη αξιοποιώντας στοιχεία του προφίλ και τη συμπεριφορά του στην πλατφόρμα. Αν η τεχνολογία εντοπίσει ότι ένας λογαριασμός ενδέχεται να ανήκει σε χρήστη κάτω των 13 ετών, θα ενεργοποιείται έλεγχος από ειδικό συντονιστή (moderator), ο οποίος θα αποφασίζει αν απαιτείται ο αποκλεισμός του λογαριασμού. Παράλληλα, το TikTok θα στείλει ειδοποίηση στους χρήστες στην Ευρώπη για να τους ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα και να τους δώσει τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα.Η διαδικασία εντοπισμού δεν θα βασίζεται μόνο στην αυτοματοποιημένη ανίχνευση. Αν ένας συντονιστής εξετάζει περιεχόμενο για άλλους λόγους και θεωρήσει ότι ένας λογαριασμός ίσως ανήκει σε ανήλικο κάτω των 13, θα μπορεί να τον επισημάνει ώστε να παραπεμφθεί σε ειδικό για περαιτέρω έλεγχο. Επιπλέον, οποιοσδήποτε χρήστης θα μπορεί να αναφέρει έναν λογαριασμό που υποψιάζεται ότι χρησιμοποιείται από άτομο κάτω του ορίου ηλικίας.Η εταιρεία σημειώνει ότι σε μηνιαία βάση απομακρύνει από την πλατφόρμα περίπου 6 εκατομμύρια λογαριασμούς χρηστών κάτω των 13 ετών. Για όσους λογαριασμούς απαγορεύονται, προβλέπεται διαδικασία ένστασης σε περίπτωση που ο χρήστης θεωρεί ότι αποκλείστηκε λανθασμένα. Στο πλαίσιο της έφεσης, οι χρήστες μπορούν να προσκομίσουν κρατικά εγκεκριμένο έγγραφο ταυτοποίησης, εξουσιοδότηση πιστωτικής κάρτας ή selfie για εκτίμηση ηλικίας. Σημειώνεται ότι η διαδικασία selfie για εκτίμηση ηλικίας δεν έχει αποδώσει καλά στο Roblox πρόσφατα, καθώς παιδιά βρήκαν τρόπους να παρακάμψουν τους ελέγχους.Το TikTok αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία ιδανική λύση για την επιβεβαίωση ηλικίας που να διασφαλίζει ταυτόχρονα την ιδιωτικότητα, επισημαίνοντας την απουσία μιας παγκοσμίως συμφωνημένης μεθόδου. Η εταιρεία δηλώνει ότι επιδιώκει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση «age assurance», με χρήση πολλαπλών τεχνικών, με στόχο να κρατά τα παιδιά κάτω των 13 εκτός πλατφόρμας και να προσφέρει στους εφήβους εμπειρίες κατάλληλες για την ηλικία τους.Η εφαρμογή των συγκεκριμένων πρακτικών δοκιμάζεται πιλοτικά στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο και έχει συμβάλει στον εντοπισμό και την απομάκρυνση χιλιάδων επιπλέον λογαριασμών χρηστών κάτω των 13 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, το TikTok συνεργάστηκε με την Data Protection Commission, την κύρια αρχή προστασίας ιδιωτικότητας στην ΕΕ για την εταιρεία, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα προστασίας δεδομένων του μπλοκ.Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που εντείνονται οι εκκλήσεις για απομάκρυνση των παιδιών από τα κοινωνικά δίκτυα. Στην Αυστραλία τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα απαγόρευση χρήσης social media για κάτω των 16, με τις επηρεαζόμενες πλατφόρμες να έχουν κλείσει ή περιορίσει εκατομμύρια λογαριασμούς, ενώ το Reddit έχει καταθέσει αγωγή σχετικά με την απαγόρευση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζεται επίσης αντίστοιχη κατεύθυνση: ο πρωθυπουργός Keir Starmer δήλωσε ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» και ότι παρακολουθεί «τι συμβαίνει στην Αυστραλία», ενώ η Βουλή των Λόρδων αναμένεται να ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα προτάσεις για απαγόρευση κάτω των 16. Αν περάσει σχετική τροπολογία, θα ακολουθήσει δεσμευτική ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων τους επόμενους μήνες.