2026-01-26 11:47:18
Φωτογραφία για Ιαπωνία: Ένας νεκρός από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στο Χοκάιντο
Ένα τρένο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό σε σιδηροδρομική διάβαση στην πόλη Νεμούρο, στην επαρχία Χοκάιντο της βόρειας Ιαπωνίας, τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός του φορτηγού και να τραυματιστούν αρκετοί επιβάτες και μέλη του πληρώματος, ανέφεραν οι τοπικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης.ilkha.comΤο ατύχημα συνέβη λίγο πριν τις 10:30 π.μ. τοπική ώρα σε μια ισόπεδη διάβαση κοντά στον sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Sing for Greece (EUROVISION 2026): Ο Ακύλα κυριαρχεί - Τα μέσα εμφανίζουν άλλον πρώτο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Sing for Greece (EUROVISION 2026): Ο Ακύλα κυριαρχεί - Τα μέσα εμφανίζουν άλλον πρώτο
Δευτέρα, 26/1/2026: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δευτέρα, 26/1/2026: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σύγκρουση σε σιδηροδρομικής διάβαση στην Πολωνία: Δύο τρένα συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο στο Μπλόνιε
Σύγκρουση σε σιδηροδρομικής διάβαση στην Πολωνία: Δύο τρένα συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο στο Μπλόνιε
Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία υπογράφουν πρωτόκολλο συνεργασίας για την ανάπτυξη τρένου με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου
Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία υπογράφουν πρωτόκολλο συνεργασίας για την ανάπτυξη τρένου με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου
Η Ιαπωνία κατασκευάζει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο - αλλά θα φτάσει ποτέ στην Ευρώπη;
Η Ιαπωνία κατασκευάζει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο - αλλά θα φτάσει ποτέ στην Ευρώπη;
«Σύγκρουση»: Το δυναμικό comeback Τσαμπάνη – Καλκόβαλη στο Mega
«Σύγκρουση»: Το δυναμικό comeback Τσαμπάνη – Καλκόβαλη στο Mega
Η Ελλάδα εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην Ισπανία για τη θανατηφόρα σύγκρουση τρένων
Η Ελλάδα εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην Ισπανία για τη θανατηφόρα σύγκρουση τρένων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Sekiari Patmos - Αισθητική και απόλυτος σεβασμός στην παράδοση
Sekiari Patmos - Αισθητική και απόλυτος σεβασμός στην παράδοση
Σε αυτό το show θα δούμε την Δέσποινα Βανδή εκτός απροόπτου...
Σε αυτό το show θα δούμε την Δέσποινα Βανδή εκτός απροόπτου...
Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο «Super Κατερίνα»
Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο «Super Κατερίνα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Κορυφή για το «Τώρα Μαζί»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Κορυφή για το «Τώρα Μαζί»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μονοπώλιο Μάνεση...
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μονοπώλιο Μάνεση...