2026-01-26 11:47:18

Ένα τρένο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό σε σιδηροδρομική διάβαση στην πόλη Νεμούρο, στην επαρχία Χοκάιντο της βόρειας Ιαπωνίας, τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός του φορτηγού και να τραυματιστούν αρκετοί επιβάτες και μέλη του πληρώματος, ανέφεραν οι τοπικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης.ilkha.comΤο ατύχημα συνέβη λίγο πριν τις 10:30 π.μ. τοπική ώρα σε μια ισόπεδη διάβαση κοντά στον sidirodromikanea

