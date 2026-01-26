





Χωρίς καμία αμφισβήτηση κύλησε η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» να παίζει μόνο του στο ταμπλό, σημειώνοντας 15,4% και ανοίγοντας από νωρίς την ψαλίδα από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση, αλλά με σαφή απόσταση, βρέθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι!» με 10,8%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει σταθερό μεν, χωρίς όμως τη δυναμική να απειλήσει την κορυφή. Πιο πίσω, «Οι Δεκατιανοί» κατέγραψαν 7,8%, ενώ το «Ραντεβού το ΣΚ» περιορίστηκε στο 7,0%, κινούμενο στα γνώριμα χαμηλά του επίπεδα.

Στον πάτο της κατάταξης, το «Καλημέρα Είπαμε;» κατέγραψε μόλις 3,2%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει εκτός παιχνιδιού, χωρίς ίχνος ανταγωνιστικής παρουσίας στη ζώνη.

