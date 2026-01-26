2026-01-26 10:18:38
Σταθερό πλάνο φαίνεται πως έχει διαμορφώσει ο Alpha για την περίοδο που η Κατερίνα Καινούργιου θα απουσιάσει προσωρινά από το «Super Κατερίνα», λόγω της εγκυμοσύνης της. Παρά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες περί ανάθεσης της παρουσίασης σε εξωτερικό πρόσωπο, τίποτα τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από το κανάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τιμόνι της εκπομπής δεν αλλάζει χέρια, αλλά φιλοσοφία. Τον συντονισμό της εκπομπής στο διάστημα απουσίας της κεντρικής παρουσιάστριας αναλαμβάνει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ένας από τους πιο σταθερούς και έμπειρους συνεργάτες της εκπομπής, με ενεργό ρόλο στη ροή και τη λειτουργία του πλατό.

Η επιλογή αυτή μόνο τυχαία δεν είναι. Ο δημοσιογράφος έχει αποδείξει ότι γνωρίζει άριστα τη δυναμική της εκπομπής, ενώ ήδη έχει δοκιμαστεί στην πράξη, όταν πρόσφατα βρέθηκε στον ρόλο του συντονιστή σε εκπομπή όπου η Κατερίνα Καινούργιου απουσίαζε για προσωπικούς λόγους. Η εικόνα εκείνης της ημέρας θεωρείται από τα στελέχη του σταθμού ως «πιλότος» για όσα θα ακολουθήσουν.

Η Κατερίνα Καινούργιου αναμένεται να αποχωρήσει από το καθημερινό πρωινό πρόγραμμα λίγο πριν γεννήσει, με τις πληροφορίες να τοποθετούν το χαρμόσυνο γεγονός προς τα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Η επιστροφή της, ωστόσο, δεν θα αργήσει, καθώς στόχος είναι να βρεθεί ξανά στο πλατό πριν ολοκληρωθεί η φετινή τηλεοπτική σεζόν.

Μέχρι τότε, το «Super Κατερίνα» συνεχίζει χωρίς δραστικές αλλαγές, επενδύοντας στη γνώριμη ομάδα και σε εσωτερικές λύσεις, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα συνέχειας και σταθερότητας.



