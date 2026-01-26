Χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο κινήθηκε η πρωινή ενημερωτική ζώνη, με το «Τώρα Μαζί» να επιβεβαιώνει την κυριαρχία του και να καταγράφει 15,3%, αφήνοντας τους υπόλοιπους σε απόσταση ασφαλείας.

Το «Καλημέρα» ακολούθησε αρκετά πίσω με 8,0%, αδυνατώντας να απειλήσει την κορυφή, ενώ το «MEGA Σαββατοκύριακο» περιορίστηκε στο 7,7%, παραμένοντας καθηλωμένο σε μονοψήφια ποσοστά, μακριά από κάθε διάθεση ανατροπής.

Η εικόνα της ζώνης δείχνει ξεκάθαρα ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, το παιχνίδι παίζεται για τη δεύτερη θέση, με την πρωτιά να έχει μετατραπεί σε υπόθεση ενός.

