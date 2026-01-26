2026-01-26 11:34:28
Μπορεί ο εθνικός τελικός της Ελλάδας για την Eurovision 2026 να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, όμως τα στοιχήματα δείχνουν ξεκάθαρο φαβορί. Σύμφωνα με τα στοιχηματικά δεδομένα, η συμμετοχή του Ακύλα με το τραγούδι «Ferto» προηγείται με τεράστια διαφορά, συγκεντρώνοντας 50%, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί το «Good Job Nicky – Dark Side of the Moon» με 24%.

Τα υπόλοιπα τραγούδια κινούνται πολύ πιο πίσω, με ποσοστά που δεν ξεπερνούν το 10%, γεγονός που καταδεικνύει τη σαφή προτίμηση του κοινού και των bookmakers προς τον Ακύλα.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνονται και από το poll στο Eurovisionworld, όπου ψήφισαν 20.217 άτομα: η συμμετοχή του Ακύλα συγκέντρωσε 9.620 ψήφους (48%), ο Good Job Nicky 3.870 (19%) και η Ευαγγελία 2.343 (12%), επιβεβαιώνοντας τη σαφή υπεροχή του φαβορί.

Χωρίς να τίθεται θέμα πρόβλεψης ή προκατάληψης —καθώς πρόκειται για στοιχήματα και δημοσκοπήσεις και όχι επίσημο αποτέλεσμα— είναι αξιοσημείωτο πως ορισμένα μέσα ενημέρωσης και εκπομπές συνεχίζουν να παρουσιάζουν άλλον υποψήφιο ως πρώτο, αγνοώντας τα επίσημα δεδομένα. Η προώθηση είναι αναγκαία, όμως η διασπορά ανακριβών πληροφοριών προς το κοινό ξεπερνά κάθε όριο.

Μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα ο νικητής του «Sing for Greece», οι στοιχηματικές ενδείξεις και οι ψηφοφορίες δίνουν ξεκάθαρη εικόνα για τις προτιμήσεις, με τον Ακύλα να κρατάει τα ηνία με άνεση.







Πηγή: tvnea.com
