Φωλιασμένο στην ήσυχη νότια συνοικία της Χώρας, το κτίσμα συνδυάζει αιώνες παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Πάτμου τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς του χώρους, με τις διασυνδεμένες αυλές και τους τοίχους με ασβεστοκονιάματα.Το ισόγειο χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και στον χώρου δεσπόζουν οι πέτρινες καμάρες όπως και οι αυθεντικές παλιές πόρτες και παράθυρα σε τοξοειδές σχήμα, ενώ ο επάνω όροφος, που προστέθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, χαρακτηρίζεται από έντονες νεοκλασικές επιρροές.

Η αρχική διαμόρφωση του κτίσματος έχει διατηρηθεί πλήρως, ενώ ο εξατομικευμένος σχεδιασμός, ο φωτισμός και τα έντονα χρώματα εισάγουν μια σύγχρονη πινελιά, συνδέοντας το παρελθόν και την ιστορία του σπιτιού με το σήμερα και τις σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες

. Παλαιωμένο μάρμαρο και αντίκες παντζούρια χρησιμεύουν ως τραπέζια και ντουλάπια. Τα αυθεντικά ξύλινα δάπεδα και τα πλακάκια τσιμέντου συμπληρώνουν τα ανακυκλωμένα πλακάκια cotto και τους μαρμάρινους νεροχύτες. Vintage ελληνικά και γαλλικά υφάσματα, καθώς και μια επιμέλεια από αντίκες κομμάτια, εμπλουτίζουν τους εσωτερικούς χώρους με διακριτικά χρώματα και υφές, δημιουργώντας έναν χώρο με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μοναδική ατμόσφαιρα.Η αναδιαμόρφωση, ο σχεδιασμός και design έχουν γίνει από την σχεδιάστρια Λήδα Αθανασοπούλου και το σπίτι διατίθεται ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.







(*) Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) που συμπεριλαμβάνονται στην στήλη "HOTELS TOURS" του site μας δεν αποτελούν διαφημιστική καταχώρηση. Επιλέγονται για το ενδιαφέρον που κατά την άποψή μας παρουσιάζουν ως χώροι λόγω ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών-διακοσμητικών τους χαρακτηριστικών και το SoulouposeTo δεν έχει κανενός είδους οικονομική ή άλλου είδους εμπορική συναλλαγή - σχέση με τους ιδιοκτήτες τους.