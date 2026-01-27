2026-01-27 10:36:34
Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 8:10 π.μ. σημειώθηκε περιστατικό στη σιδηροδρομική γραμμή Ολυμπίας – Κατάκολου, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου, όταν η αμαξοστοιχία 1381, χωρίς επιβάτες, προσέκρουσε σε δένδρο.Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας έχει μεταφερθεί για ιατρική φροντίδα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.Η Hellenic Train βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στον εργαζόμενό της και sidirodromikanea
