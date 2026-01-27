Γλώσσα: Με τη συνδρομή της; προηγούμενης ανάρτησης, κάνουμε τις εργασίες 9 (σελίδα 19 - Β.Μ.), 3 (σελίδα 53 - Τ.Ε.), 9 και 10 (σελίδα 60 - Τ.Ε.). Αύριο Τετάρτη, 28/1, φέρνουμε πάλι γλώσσα, για να ολοκληρώσουμε την ενότητα, μια και την ερχόμενη Δευτέρα, 2/2, θα γράψουμε το επόμενό μας επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης (ενότητα 7).Μαθηματικά: Ξαναθυμόμαστε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 85 - Β.Μ.), περιηγούμαστε στο υλικό της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε τη θεωρία, την εφαρμογή και τον "Αυτοέλεγχο" του 35ου κεφαλαίου "Η εύκολη λύση" (σελίδα 86 - Β.Μ.) κι έπειτα λύνουμε τα προβλήματα 2, 3 (και με τους δύο τρόπους) και το β΄ σκέλος του προβλήματος 4 (που αναφέρεται στο δικό μας πρόβλημα), με όποιον από τους δύο τρόπους επιθυμούμε (σελίδες 39 και 40 - Τ.Ε.). Ανατρέχουμε, επίσης, και στο λυμένο πρόβλημα 1 για περισσότερη βοήθεια.

