2026-01-27 11:55:28

Δύο ενώσεις κατοίκων σε μια περιοχή της Γαλλίας έχουν κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας το υψηλό επίπεδο θορύβου που παράγεται από τα τρένα υψηλής ταχύτητας που κινούνται στη γραμμή Παρίσι-Λυών. Σύμφωνα με αυτούς, η συνεχής αύξηση της κυκλοφορίας των τρένων υψηλής ταχύτητας έχει οδηγήσει σε σημαντική επιδείνωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που ζουν κοντά στις υποδομές, σύμφωνα με έκθεση που sidirodromikanea

