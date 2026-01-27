Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με 10,8%, ωστόσο το προβάδισμα αποδείχθηκε οριακό, καθώς η ζώνη κινήθηκε σε ιδιαίτερα συμπιεσμένα επίπεδα.

Σε απόσταση ελάχιστων δεκάτων ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 10,4% και το «Live You» με 10,2%, συνθέτοντας ένα τρίπτυχο εκπομπών που ουσιαστικά μοιράστηκε το ενδιαφέρον του κοινού, χωρίς καμία να επιβληθεί πραγματικά.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 7,7%, κρατώντας επαφή με τη ζώνη αλλά χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής διεκδίκησης, ενώ στα χαμηλά κινήθηκε το «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 2,8%.

Τη λίστα έκλεισε η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 2,4%, επιβεβαιώνοντας ότι η μαγειρική δυσκολεύεται να βρει χώρο σε μια ζώνη έντονου ενημερωτικού ανταγωνισμού.

Η εικόνα της ζώνης είναι ξεκάθαρη: ισοπαλία κορυφής στην πράξη, με τις λεπτομέρειες να κάνουν τη διαφορά και καμία εκπομπή να μην αισθάνεται ασφαλής.

Πηγή: tvnea.com