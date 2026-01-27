2026-01-27 11:24:32
Ξεκάθαρη πρωτιά κατέγραψε το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με 16,1%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ο πιο σταθερός πόλος της πρωινής ενημέρωσης, την ώρα που ο ανταγωνισμός δίνει μάχη κυρίως για τις εντυπώσεις και όχι για την κορυφή.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Κοινωνία Ώρα Mega» με 14,3%, κρατώντας αξιοπρεπή απόσταση από την κορυφή αλλά χωρίς να απειλεί ουσιαστικά την πρωτιά. Ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» με 12,2%, το οποίο για ακόμη μία φορά κινήθηκε περισσότερο ως υβριδικό infotainment, παρά ως καθαρά ενημερωτικό πρόγραμμα.

Πιο πίσω, το «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 9,6%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» περιορίστηκε στο 8,9%, επίδοση που δείχνει ότι το ιστορικό brand δυσκολεύεται να βρει ρυθμό σε μια ζώνη με έντονο και σκληρό ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Προβάδισμα «Buongiorno», συνωστισμός στη μεσαία ζώνη
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Προβάδισμα «Buongiorno», συνωστισμός στη μεσαία ζώνη
Διαμάχη για τον υπερβολικό θόρυβο στη γραμμή υψηλής ταχύτητας: Η TGV αμφισβητείται στο δικαστήριο της Γαλλίας
